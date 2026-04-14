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Una donna di 72 anni è stata truffata domenica 12 aprile a Parma, presso gli sportelli automatici di un istituto bancario in via Emilio Lepido. La vittima è stata indotta con l’inganno a consegnare la propria carta bancomat, consentendo al malvivente di effettuare un prelievo di 720 euro.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 12.00 di domenica 12 aprile. La vittima, una cittadina italiana di 72 anni, aveva appena concluso un’operazione presso l’area bancomat di una banca situata in via Emilio Lepido, quando è stata avvicinata da un uomo sconosciuto. Quest’ultimo le ha segnalato la presunta presenza di una banconota da 20 euro non ritirata, inducendola così a rientrare nell’area bancomat per verificare un ipotetico malfunzionamento dello sportello automatico.

Il modus operandi del truffatore

Con la scusa di prestare aiuto, il malvivente ha convinto la donna a reinserire la carta bancomat. Approfittando di un attimo di distrazione, l’uomo si è impossessato della carta, facendo credere alla vittima che fosse rimasta bloccata durante l’operazione. L’ha quindi invitata a contattare il numero di assistenza, mentre in realtà aveva già preso possesso della tessera.

Il prelievo fraudolento

Mentre la donna cercava di mettersi in contatto con un familiare per chiarire quanto accaduto, il truffatore ha utilizzato la carta su un altro sportello automatico della stessa filiale, riuscendo a effettuare un prelievo di 720 euro. Solo con l’arrivo del figlio la vittima ha potuto accertare che non vi era stato alcun malfunzionamento e che il denaro era stato sottratto tramite un’operazione fraudolenta, come confermato dall’applicazione bancaria.

Un raggiro insidioso

L’episodio mette in luce una modalità di truffa particolarmente insidiosa, basata sull’inganno e sulla capacità del malvivente di conquistare rapidamente la fiducia della vittima. Il truffatore ha sfruttato la vulnerabilità della donna, inducendola a compiere operazioni sensibili in presenza di uno sconosciuto e approfittando della sua buona fede.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per invitare tutti i cittadini a mantenere la massima prudenza nell’utilizzo degli sportelli automatici. È fondamentale non fidarsi di estranei che segnalino presunti problemi tecnici o offrano aiuto, e non digitare mai il proprio codice pin in presenza di altre persone. In caso di difficoltà, è consigliabile rivolgersi esclusivamente al personale dell’istituto bancario o contattare direttamente i numeri ufficiali di assistenza, evitando di seguire indicazioni fornite da sconosciuti.

Prevenzione e collaborazione

La Polizia sottolinea inoltre l’importanza di monitorare costantemente i propri movimenti bancari e di bloccare immediatamente la carta in caso di utilizzi sospetti. È altrettanto importante condividere queste informazioni con familiari e conoscenti, soprattutto se anziani, poiché sono spesso più esposti a questo tipo di reato. La collaborazione tra cittadini rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente fenomeni di truffa come quello avvenuto a Parma.

IPA