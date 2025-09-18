Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati un uomo di 53 anni per rapina impropria e un giovane di 26 anni per tentato furto aggravato e inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità: è questo il bilancio delle operazioni condotte ieri dalla Polizia di Stato a Parma. Gli interventi sono stati effettuati presso due noti esercizi commerciali della città, a seguito di segnalazioni di episodi di furto e comportamenti violenti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per garantire la sicurezza e tutelare il personale dei negozi coinvolti.

Il primo intervento: rapina impropria all’Esselunga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la mattina di ieri, intorno alle 11.05, la Sala Operativa della Questura ha inviato due equipaggi delle Volanti presso il supermercato “Esselunga” di Parma. La richiesta di intervento è arrivata dopo che un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto nello stesso esercizio, aveva sottratto alcune forme di parmigiano e, una volta scoperto, aveva reagito con violenza nei confronti di un dipendente.

Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti, il sospettato, identificato come un cittadino italiano di 53 anni, indossava una maglietta verde e, dopo essersi impossessato della merce, ha spintonato e minacciato il dipendente che aveva tentato di fermarlo. L’uomo si è quindi dato alla fuga, uscendo rapidamente dal supermercato.

La vittima ha subito indicato agli operatori la direzione presa dal fuggitivo, che è stato individuato poco distante mentre si muoveva a piedi. Gli agenti lo hanno raggiunto e fermato, trovandolo in possesso di uno zaino blu. Alla richiesta di mostrare il contenuto, il sospettato ha collaborato, ma all’interno non è stata rinvenuta la refurtiva.

L’arresto e i precedenti del 53enne

L’uomo, già pluripregiudicato, disoccupato e nullatenente, risultava sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emessa dal Questore di Parma nel 2023. Dopo l’identificazione e gli accertamenti di rito in Questura, il soggetto è stato arrestato per rapina impropria e trasferito in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare ulteriori conseguenze per il personale del supermercato e di assicurare alla giustizia un individuo già responsabile di diversi episodi analoghi nella stessa zona.

Secondo episodio: tentato furto aggravato al Risparmio Casa

Poche ore dopo il primo intervento, la Sala Operativa ha ricevuto una nuova segnalazione relativa a un tentato furto presso il negozio “Risparmio Casa”. Gli agenti delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto, dove la sorvegliante aveva già fermato l’autore del gesto e recuperato la merce sottratta: un regolatore per la barba e una macchinetta taglia capelli, prontamente restituiti all’avente diritto.

La direttrice dell’esercizio commerciale e la sorvegliante hanno fornito agli agenti una descrizione dettagliata dell’accaduto e del sospettato. Su richiesta dei poliziotti, l’uomo ha mostrato il contenuto dei propri indumenti, del borsello e dello zaino. All’interno dello zaino è stata scoperta una schermatura artigianale, realizzata con una busta di plastica rivestita di fogli di alluminio e nastro isolante rigido, probabilmente utilizzata per eludere i dispositivi antitaccheggio.

Lo zaino è stato sequestrato come prova del tentativo di furto e per ulteriori accertamenti.

Identificazione e denuncia del 26enne senegalese

Il protagonista del secondo episodio è stato identificato come un cittadino senegalese di 26 anni, anch’egli pluripregiudicato e già destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, emessa dal Questore di Parma nel 2025, con divieto di ritorno nel comune per quattro anni.

Condotto in Questura per l’identificazione e gli accertamenti di rito, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e per inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità, in base all’articolo 75, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Le misure di prevenzione e la recidiva

Entrambi i soggetti coinvolti negli episodi di ieri risultano essere pluripregiudicati e già destinatari di misure di prevenzione da parte della Questura di Parma. Il 53enne italiano era stato sottoposto all’avviso orale nel 2023, mentre il 26enne senegalese aveva ricevuto il foglio di via obbligatorio nel 2025, con il divieto di ritorno nel comune per quattro anni.

Nonostante queste misure, i due hanno continuato a commettere reati analoghi, confermando la difficoltà di arginare il fenomeno della recidiva e la necessità di un costante monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

