Parma, Eterno l'influencer leghista picchiato in strada da immigrati: dallo scambio di insulti alle botte

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Eterno, giovane attivista politico e influencer leghista il cui vero nome è Ferenc Venturelli, è stato inseguito e picchiato da un gruppo di giovani immigrati a Parma. Il video pubblicato mostra come si sono svolti i fatti: Eterno, accompagnato da un cameraman, ha raggiunto alcuni giovani in piazza. Dopo qualche scambio di battute sono volati insulti da ambo le parti, fra cui un sonoro “scimmia” pronunciato da Eterno. La situazione è presto degenerata con lanci di bottiglie, un inseguimento e le botte finali. Eterno, che giaceva a terra accerchiato, è stato salvato dal cameraman intervenuto con lo spray al peperoncino.

Influencer Eterno picchiato a Parma

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di giovedì 4 giugno in piazza della Pilotta, nel centro storico di Parma. Sui social di Eterno è pubblicata solo la parte finale degli eventi, quella in cui viene accerchiato e pestato.

Questa la versione di Eterno, riportata dal Corriere della Sera: “Ero a Parma con il mio cameraman vicino a piazza della Pilotta, ma non per fare attività politica, per motivi personali. Ci siamo sistemati in un angolo della piazza per girare dei video quando sono stato avvicinato da un gruppo di ragazzi stranieri che credo mi abbiano riconosciuto. Lo dico perché mi hanno dato del ‘leghista’“.

E ancora: “Si sono avvicinati e io ho tirato fuori lo spray per difendermi, l’ho spruzzato per allontanarmi, loro se la sono presa sia con me che con” il cameraman.

I video circolanti sui social mostrano l’inizio dell’escalation: i giovani stranieri che insultano e lanciano bottiglie mentre Eterno risponde con “scimmia“, “torna a casa tua” e “remigrazione“.

Da quel momento in poi gli eventi sono precipitati: la fuga, il pestaggio e l’intervento del cameraman con lo spray.

Ancora Eterno sul Corriere: “Uno degli aggressori ha tirato fuori un coltello” ma il cameraman “mi ha salvato la vita, secondo me, perché in quel momento è arrivato con lo spray e ha allontanato questa persona”.

“Io nel frattempo avevo chiamato il 112, ed erano arrivate delle pattuglie oltre che i militari in servizio poco lontano. Un passante, volontario della Croce Rossa, mi ha prestato il primo soccorso”, ha aggiunto Eterno.

Ipotesi conseguenze giudiziarie

I fatti avranno forse uno strascico giudiziario: “Abbiamo avuto problemi anche in ospedale, perché una delle persone che mi ha aggredito sostiene di aver avuto problemi alla vista a causa del nostro spray. Questo ragazzo era anche lui al pronto soccorso, e ha sporto denuncia per aggressione“.

Solidarietà e critiche

Eterno ha ricevuto la solidarietà di Matteo Salvini e altri esponenti leghisti, mentre il video è già diventato virale fra gli influencer conservatori.

Gli utenti dei social si dividono fra chi esprime solidarietà e chi pensa che Eterno abbia contribuito a provocare.