Un cittadino tunisino di 44 anni è stato fermato nel pomeriggio di martedì 23 settembre nella zona Oltretorrente a Parma, dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’uomo è stato identificato e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Operazione antidroga nel cuore di Parma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel primo pomeriggio di mercoledì 23 settembre, quando gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Parma hanno fermato un’autovettura in transito nella zona Oltretorrente. A bordo si trovava un cittadino straniero che, fin dai primi istanti del controllo, ha mostrato evidenti segni di nervosismo, insospettendo gli operatori.

Il controllo e la scoperta della droga

L’uomo, un 44enne di nazionalità tunisina, è stato sottoposto a perquisizione personale. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto 10 grammi di hashish, la somma di 170 euro in contanti e le chiavi della sua abitazione. Il possesso della sostanza stupefacente e del denaro ha spinto i poliziotti a sospettare che potesse detenere ulteriore droga presso il proprio domicilio.

La perquisizione domiciliare e il tentativo di depistaggio

Ritenendo che l’uomo potesse occultare altra sostanza stupefacente nella sua abitazione, gli agenti hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. Il fermato ha inizialmente cercato di sviare le indagini fornendo indicazioni errate sull’ubicazione della sua casa. Tuttavia, grazie alle chiavi trovate in suo possesso e all’intuito investigativo, i poliziotti sono riusciti a individuare l’appartamento, situato nella zona ospedale di Parma.

Il maxi sequestro: oltre 2 chili di hashish e cocaina

All’interno dell’abitazione, la perquisizione ha permesso di scoprire, nascosta in una borsa di tela all’interno di un mobile della camera da letto, una notevole quantità di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno sequestrato 2,420 kg di hashish, suddivisi in panetti, e circa 42 grammi di cocaina. Inoltre, è stato trovato un bilancino di precisione con residui di hashish, elemento che conferma l’attività di spaccio.

L’identificazione e i precedenti penali

Il cittadino tunisino è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Al termine delle procedure di fotosegnalamento, è emerso che l’uomo, 44enne, aveva già alle spalle due condanne per reati legati agli stupefacenti. Attualmente risultava affidato in prova ai servizi sociali, come disposto dall’Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

L’arresto e il sequestro

Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Parma in attesa del rito direttissimo. Tutta la droga e il denaro rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

