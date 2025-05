Parma, folle inseguimento all’alba per le vie del centro: arrestato 40enne con grimaldelli e auto irregolare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Parma. Un uomo di 40 anni è stato fermato dopo un inseguimento per le vie della città, avvenuto nelle prime ore del mattino, per evitare un controllo stradale.

Inseguimento rocambolesco

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è iniziato intorno alle ore 04.00 quando un equipaggio di pattuglia ha notato un veicolo che procedeva con andatura irregolare in via Dalmazia. Alla vista degli agenti, l’uomo alla guida ha accelerato bruscamente, dando il via a un inseguimento che si è snodato attraverso viale Mentana, viale Tanara, viale Fratti, viale Bettoli, viale Toschi, via Verdi e Strada Garibaldi, fino a concludersi nel vicolo del Medio Evo a Parma.

Identificazione e arresto

Una volta bloccato, l’uomo è stato condotto in Questura per l’identificazione. È emerso che si trattava di un cittadino italiano di 40 anni, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona. Inoltre, l’auto utilizzata risultava intestata a un altro soggetto e priva di assicurazione e revisione.

Ulteriori accuse

Il sospettato è stato posto in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, trovati all’interno del veicolo. Questi strumenti erano probabilmente destinati a commettere ulteriori reati contro il patrimonio.

Fonte foto: IPA