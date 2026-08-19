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Un cittadino italiano denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza a pubblico ufficiale e accensione ed esplosioni pericolose nella mattinata del 17 agosto a Parma. L’uomo, 55 anni e pluripregiudicato, è stato fermato in viale Toschi mentre si trovava in strada, ma ha opposto resistenza agli agenti e ha provocato l’esplosione di un oggetto, presumibilmente un accendino a gas.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 17 agosto in viale Toschi, nel centro di Parma. Gli agenti delle Volanti hanno proceduto al controllo di un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

I fatti: il controllo e il rifiuto di fornire l’identità

Durante il servizio di pattugliamento, i poliziotti hanno fermato il 55enne per un controllo di routine. Alla richiesta di esibire un documento di identità, l’uomo ha rifiutato di collaborare, sostenendo di non aver commesso alcun reato e invitando gli agenti ad allontanarsi. Nonostante i ripetuti tentativi degli operatori di convincerlo a fornire le proprie generalità, il soggetto ha continuato a opporre resistenza, rifiutandosi di fornire qualsiasi informazione sulla propria identità.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

Poco dopo, l’uomo si è accorto dell’arrivo di un autobus di linea e ha cercato di allontanarsi dirigendosi verso il mezzo. Gli agenti hanno tentato di bloccarlo, ma il 55enne ha reagito spintonando con forza uno dei poliziotti, colpendolo al petto per cercare di guadagnare la fuga. La situazione è rapidamente degenerata: preso dall’ira, l’uomo ha scaraventato a terra un oggetto che aveva con sé, probabilmente un accendino a gas, provocando una piccola esplosione che ha aumentato la tensione del momento.

L’accompagnamento in Questura e la denuncia

Gli operatori hanno quindi proceduto ad accompagnare il soggetto presso gli uffici della Questura di Parma, dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e agli adempimenti di rito. Anche durante la permanenza negli uffici di polizia, il 55enne ha mantenuto un atteggiamento provocatorio e minaccioso nei confronti degli agenti, continuando a mostrare ostilità e resistenza.

Le accuse e le conseguenze

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza a pubblico ufficiale e accensione ed esplosioni pericolose. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi sia per il personale in servizio che per i cittadini presenti in zona.

IPA