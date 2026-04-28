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È stato arrestato un cittadino italiano di 40 anni a Parma per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in seguito a una segnalazione di disturbo nei pressi di un supermercato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato il 25 aprile 2026 e sottoposto a misura cautelare dopo la convalida dell’arresto.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 25 aprile 2026 in via Chiavari, a Parma. Intorno alle 14:30, un agente libero dal servizio ha segnalato la presenza di un individuo che stava creando disturbo nei pressi di un supermercato della zona. La situazione ha richiesto l’intervento immediato della Squadra Volante.

La reazione violenta dell’uomo

All’arrivo degli operatori, il soggetto ha assunto subito un atteggiamento ostile, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e proferendo urla e minacce. Nonostante il supporto di ulteriori pattuglie, l’uomo ha continuato a opporre resistenza, arrivando ad afferrare il braccio di un agente nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. Ha inoltre cercato di colpire gli operatori con testate, senza però riuscirci.

Il trasporto in Questura e i comportamenti aggressivi

Con notevoli difficoltà, il personale della Polizia è riuscito a far salire l’uomo sull’auto di servizio. Durante il tragitto verso la Questura, il soggetto ha colpito ripetutamente con la testa il plexiglass divisorio e ha tentato, senza successo, di mordere gli agenti. Una volta giunto negli uffici, ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo, sputando contro gli operatori e danneggiando il veicolo di servizio con calci a sportello, finestrino e vetro deflettore.

Arresto e precedenti dell’uomo

Considerata la gravità dei fatti e la flagranza del reato, l’uomo – già destinatario di avviso orale del Questore e recentemente coinvolto in altri interventi di polizia, tra cui un arresto per violazione di domicilio aggravata e una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere – è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. È stato quindi trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima.

L’udienza di convalida e le misure cautelari

Nella mattinata del 27 aprile, alle 11:00, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. Al termine dell’udienza, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte alla settimana.

IPA