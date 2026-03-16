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Una denuncia e un furto aggravato sventato il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella notte tra il 14 e il 15 marzo a Parma. Un 28enne originario del Gambia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici contro il patrimonio, è stato individuato e fermato dopo aver tentato di introdursi in due garage di un condominio nella zona San Leonardo.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa che ha permesso agli agenti di recarsi tempestivamente sul luogo del furto in atto. La presenza delle volanti in zona ha consentito di cogliere il sospettato poco dopo il reato e di recuperare parte della refurtiva.

L’intervento della Polizia nella notte

La notte del 15 marzo 2026, le volanti della Polizia di Stato di Parma sono intervenute in zona San Leonardo a seguito di una segnalazione di furto in corso all’interno di un garage condominiale. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno riscontrato che la porta d’ingresso del box era stata scardinata e i locali messi a soqquadro. La tempestività dell’intervento ha permesso di avviare immediatamente le ricerche del presunto autore.

L’identificazione e il fermo del sospettato

Grazie alle dettagliate descrizioni fisiche fornite da chi ha assistito ai fatti, gli agenti hanno individuato poco distante un uomo che corrispondeva alle indicazioni ricevute. Il sospettato, un 28enne del Gambia, si trovava in evidente stato di alterazione dovuta a sostanze d’abuso. Accortosi della presenza della Polizia, ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato alle ore 02.10 circa, al termine di un breve inseguimento condotto da due volanti.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto un braccialetto d’argento, che è stato subito riconosciuto dalla proprietaria del garage come oggetto sottratto durante il furto. Inoltre, è emerso che il sospettato aveva tentato di forzare anche un secondo box adiacente, ma l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che il furto venisse portato a termine anche in quel caso. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

Le conseguenze per il responsabile

Il presunto autore dell’azione delittuosa è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Inoltre, è stato invitato a presentarsi presso l’ufficio immigrazione per verificare la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. L’operazione ha così permesso non solo di sventare un secondo furto, ma anche di restituire i beni sottratti alla vittima.

IPA