Un cittadino gambiano denunciato per ricettazione a Parma. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino senegalese che, tramite il GPS installato sulla propria bicicletta elettrica rubata, ha permesso agli agenti di individuare il luogo dove erano custoditi i mezzi di sospetta provenienza illecita.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella giornata di ieri, quando una pattuglia delle Volanti, impegnata in un servizio di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria di Parma, è stata avvicinata da un cittadino senegalese. L’uomo ha riferito agli agenti di aver localizzato, grazie al dispositivo GPS installato sulla sua bicicletta elettrica, il mezzo che gli era stato sottratto la notte precedente.

Le indagini e la scoperta delle biciclette

Dopo aver invitato il proprietario a recuperare la copia della denuncia di furto, i poliziotti sono stati informati circa il luogo esatto della geolocalizzazione. Gli agenti si sono quindi recati all’indirizzo indicato, dove hanno preso contatti con una donna residente nello stabile. Quest’ultima ha mostrato la cantina del sottotetto, luogo in cui il GPS aveva segnalato la presenza della bicicletta, ma che al momento risultava vuota. La donna ha precisato che la cantina era pertinenza di un appartamento affittato a uno straniero.

L’identificazione dei sospetti e la perquisizione

Gli agenti si sono quindi diretti verso l’appartamento in questione, trovando all’interno due uomini di origine straniera. Prima ancora di entrare, i poliziotti hanno notato una bicicletta che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Uno dei due, un 34enne gambiano, ha mostrato subito segni di nervosismo e ha tentato di giustificarsi sostenendo che la bicicletta fosse stata lasciata da una persona non meglio identificata. La versione, però, è apparsa poco credibile agli agenti.

È stata quindi effettuata una perquisizione personale e locale, entrambe concluse senza esito. Tuttavia, l’attività è stata estesa alla cantina collegata all’appartamento, dove sono state rinvenute tredici biciclette, di cui l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione né documentazione che ne attestasse la lecita provenienza.

Sequestro e restituzione della refurtiva

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine. La bicicletta elettrica trovata all’interno dell’appartamento è stata invece restituita al legittimo proprietario, che aveva sporto regolare denuncia di furto.

Denuncia e accertamenti

Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino gambiano, regolare sul territorio nazionale e incensurato, è stato accompagnato presso gli Uffici della locale Questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Appello ai cittadini e pubblicazione delle foto

Le fotografie delle biciclette sequestrate sono state pubblicate sul sito della Questura di Parma per consentire ai proprietari che ne hanno denunciato la sottrazione di poterle riconoscere e tornare in possesso dei propri beni.

IPA