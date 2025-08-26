Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furiosa lite domestica nella notte a Parma: una donna di 39 anni è stata denunciata per minacce e lesioni personali aggravate dopo un acceso scontro con il compagno. L’intervento è stato disposto dalla Polizia di Stato poco dopo la mezzanotte del 25 agosto 2025, quando una segnalazione ha richiesto l’arrivo di due pattuglie presso un’abitazione della città. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è degenerata rapidamente, portando al coinvolgimento di più persone e all’utilizzo di oggetti contundenti.

La segnalazione e l’arrivo delle Volanti

La notte tra il 24 e il 25 agosto 2025 si è trasformata in un incubo per una famiglia residente a Parma. Intorno alle 00:55, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di intervento per una lite in corso all’interno di un appartamento. Due equipaggi delle Volanti sono stati inviati immediatamente sul posto, dove hanno trovato una situazione tesa e complessa. Nell’abitazione erano presenti la donna che aveva richiesto l’intervento, il suo ex marito, il loro figlio e l’attuale fidanzato della donna, un cittadino bielorusso di 26 anni.

La ricostruzione dei fatti: una lite sfociata in violenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto poco prima del loro arrivo. La donna, di origine domenicana, aveva fatto entrare in casa il fidanzato. Tra i due sarebbe scoppiata una lite per motivi apparentemente futili, mentre l’ex marito e il figlio dormivano nelle stanze vicine. Secondo la versione fornita dalla donna, il compagno l’avrebbe aggredita afferrandola per il collo e sputandole addosso. La donna ha dichiarato di aver reagito per difendersi dall’aggressione.

Le conseguenze della lite: ferite e oggetti sequestrati

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno notato che la donna non presentava segni evidenti di colluttazione. Diversa la situazione per il giovane bielorusso, che lamentava un forte dolore all’occhio sinistro, visibilmente arrossato, e indossava abiti impregnati di candeggina. L’uomo ha raccontato di essere stato colpito dalla donna proprio con la candeggina e di essere stato minacciato con diversi oggetti. In particolare, la donna avrebbe tentato di colpirlo con un bastone e un ombrello, senza riuscirci, e successivamente avrebbe impugnato un coltello, puntandolo dietro al collo del compagno, dove erano visibili dei rossori.

Il sequestro degli oggetti utilizzati nell’aggressione

Gli operatori di polizia hanno proceduto a perquisire l’appartamento, rinvenendo gli oggetti utilizzati durante la lite. Il coltello è stato trovato all’interno del bagno, mentre il bastone e l’ombrello erano stati riposti nel porta ombrelli dell’abitazione. Tutti gli oggetti sono stati posti sotto sequestro, come previsto dalla procedura in caso di aggressione e minacce con armi improprie.

La denuncia e le procedure di rito

Alla luce degli elementi raccolti, la donna di 39 anni è stata accompagnata presso gli uffici della Questura di Parma. Qui è stata sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici e successivamente denunciata a piede libero per i reati di minacce e lesioni personali aggravate. La vicenda ha destato particolare attenzione per la presenza di più persone coinvolte e per l’utilizzo di sostanze chimiche e oggetti contundenti durante la lite.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla violenza domestica

Il caso di Parma si inserisce nel più ampio contesto delle problematiche legate alla violenza domestica e ai conflitti familiari. Episodi come questo sottolineano l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire conseguenze più gravi. La Polizia di Stato invita chiunque si trovi in situazioni di pericolo o assista a episodi di aggressione a segnalare immediatamente i fatti, per consentire un intervento rapido e tutelare l’incolumità delle persone coinvolte.

Le indagini e le possibili evoluzioni della vicenda

Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Gli inquirenti stanno valutando le testimonianze raccolte e gli elementi oggettivi, come i segni riscontrati sul corpo del giovane bielorusso e il sequestro degli oggetti utilizzati durante la lite. Non si esclude che possano emergere ulteriori dettagli nelle prossime ore, anche alla luce delle dichiarazioni dei presenti e delle eventuali immagini di videosorveglianza della zona.

La posizione della donna e le possibili conseguenze legali

La donna, attualmente denunciata a piede libero, dovrà rispondere delle accuse di minacce e lesioni personali aggravate davanti all’autorità giudiziaria. La sua posizione sarà valutata in base agli elementi raccolti dagli investigatori e alle eventuali aggravanti legate all’uso di oggetti pericolosi e sostanze chimiche. La vicenda rappresenta un ulteriore monito sull’importanza di gestire i conflitti familiari senza ricorrere alla violenza, affidandosi piuttosto al dialogo e, se necessario, alle istituzioni preposte alla tutela delle persone.

L’intervento tempestivo delle Volanti della Questura di Parma ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di mettere in sicurezza tutti i presenti nell’abitazione. La Polizia di Stato ribadisce l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione sui temi della violenza domestica e dei reati contro la persona, invitando i cittadini a non sottovalutare mai segnali di disagio o situazioni potenzialmente pericolose.

IPA