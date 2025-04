Parma, picchiano e derubano un connazionale per strada: tre ghanesi arrestati dopo un inseguimento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Parma, dove tre cittadini stranieri sono stati fermati per tentata rapina ai danni di un connazionale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 aprile, in via Trento, in seguito a una segnalazione di lite tra più soggetti.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono giunti sul posto trovando un uomo di origini ghanesi a terra, con il volto insanguinato e tumefatto. La vittima ha riferito di essere stata aggredita e derubata del telefono cellulare da tre uomini.

Ricostruzione dei fatti

La vittima, in compagnia di due amici connazionali, ha fornito dettagli sugli aggressori e una foto del veicolo usato per la fuga. I tre amici erano stati avvicinati nei pressi di una fermata degli autobus da tre uomini di origine nigeriana, che hanno iniziato una discussione degenerata in violenza fisica.

Arresto dei sospettati

La Polizia ha avviato le ricerche e rintracciato una vettura in via Emilia Est con tre uomini a bordo. Durante il controllo, è stato trovato un telefono cellulare corrispondente a quello rubato. Le immagini di videosorveglianza e le testimonianze hanno fornito gravi indizi di colpevolezza, portando all’arresto dei tre per danneggiamento e lesioni personali.

