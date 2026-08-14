Parma, recuperati i quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati alla Magnani Rocca
Recuperati a Parma i capolavori di Cézanne, Matisse e Renoir rubati alla Fondazione Magnani Rocca.
I carabinieri di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i tre quadri rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. Le opere sono “Tasse et plat de cerises” di Paul Cézanne, “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir e “Odalisque sur la terrasse” di Henri Matisse. Il furto era avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. I dipinti, dal valore complessivo superiore a 9 milioni di euro, sono stati trovati durante perquisizioni disposte dalla Procura. Le indagini proseguono.