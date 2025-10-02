Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini moldavi denunciati per furto aggravato dalla Squadra Mobile della Questura di Parma. Il fatto si è verificato il 29 giugno 2025 all’interno del supermercato Esselunga di via Pertini, dove i due uomini sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per aver sottratto numerosi prodotti alimentari e articoli di profumeria. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini della Polizia di Stato, supportate dalle immagini di videosorveglianza e dalle testimonianze del personale di sicurezza.

Le indagini della Polizia: ricostruita la dinamica del furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Parma ha avviato un’attività investigativa immediatamente dopo la segnalazione di un furto avvenuto presso il supermercato Esselunga di via Pertini. Gli agenti hanno analizzato con attenzione le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che hanno consentito di individuare i responsabili e di ricostruire con precisione le fasi dell’azione criminosa.

Il colpo all’Esselunga: la merce sottratta e il modus operandi

Le telecamere interne hanno immortalato il primo indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, mentre asportava e occultava all’interno dei propri indumenti numerose confezioni di tonno, tranci di parmigiano e salumi. Il complice, anch’egli con precedenti specifici, si è invece impossessato di articoli di profumeria e ulteriori prodotti alimentari, agendo in modo coordinato con il compare.

I due uomini, rispettivamente di 37 anni e 31 anni, hanno comunicato tra loro all’interno del supermercato per eludere i controlli e portare a termine il furto. Dopo aver prelevato la merce, si sono diretti verso una delle uscite di sicurezza, la cui apertura ha attivato il sistema di allarme antintrusione, come confermato sia dalle registrazioni video che dalle dichiarazioni del responsabile della sicurezza.

La fuga e l’intervento della sicurezza

La fuga dei due sospetti è avvenuta in pochi istanti: una volta raccolta la refurtiva, hanno scelto di uscire dal supermercato attraverso una porta di sicurezza, sperando di evitare i controlli alle casse. Tuttavia, l’apertura dell’uscita di emergenza ha fatto scattare l’allarme, attirando l’attenzione del personale addetto alla sicurezza e degli agenti di polizia, che sono intervenuti tempestivamente per avviare le indagini.

Il responsabile della sicurezza dell’Esselunga ha fornito una dettagliata testimonianza agli investigatori, confermando la dinamica dei fatti e l’attivazione del sistema di allarme in concomitanza con la fuga dei due uomini. Le immagini delle telecamere hanno inoltre permesso di documentare l’intera azione, dalla sottrazione della merce fino all’uscita dal supermercato.

L’identificazione e la denuncia dei responsabili

Grazie all’analisi dei filmati e alle informazioni raccolte sul posto, la Squadra Mobile è riuscita a identificare i due autori del furto aggravato. Si tratta di due cittadini moldavi, rispettivamente di 37 anni e 31 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi della coppia, che agiva in modo coordinato per eludere i controlli e sottrarre la merce senza essere notata.

Al termine delle indagini, i due uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di furto aggravato in concorso. La tempestività dell’intervento e la collaborazione tra il personale di sicurezza e la Polizia di Stato hanno permesso di chiudere rapidamente il cerchio attorno ai responsabili.

Precedenti e profili degli indagati

I due cittadini moldavi denunciati per furto aggravato non sono nuovi alle forze dell’ordine. Entrambi risultano avere precedenti per reati contro il patrimonio, circostanza che ha facilitato la loro identificazione da parte degli investigatori. Il primo indagato, in particolare, era già stato segnalato in passato per episodi simili, mentre il complice aveva a suo carico precedenti specifici legati a furti e sottrazione di beni in esercizi commerciali.

La loro esperienza nel settore criminale ha reso necessario un attento lavoro di indagine da parte della Squadra Mobile, che ha potuto contare sulla collaborazione del personale dell’Esselunga e sull’efficacia del sistema di videosorveglianza installato all’interno del supermercato.

