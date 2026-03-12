Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di dieci indagati e oltre 12 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Parma contro un presunto sistema di frodi fiscali legate al Superbonus 110. L’ordinanza di misura cautelare personale è stata eseguita questa mattina nei confronti di un soggetto residente in provincia, posto agli arresti domiciliari, mentre altri nove risultano indagati a vario titolo.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo una serie di verifiche fiscali nei confronti di operatori economici attivi nel settore edilizio, in particolare nell’ambito degli interventi legati al cosiddetto “Superbonus 110”. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Parma insieme alla Tenenza di Fidenza, ha permesso di ricostruire un presunto sistema fraudolento finalizzato a massimizzare i profitti attraverso la creazione e la cessione di crediti d’imposta inesistenti.

Chi sono gli indagati e quali reati contestati

Gli indagati sono dieci soggetti, di cui otto persone fisiche e due persone giuridiche. Le accuse, formulate sulla base degli elementi raccolti fino a questo momento, riguardano diversi reati: infedele e omessa dichiarazione dei redditi, indebita compensazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e autoriciclaggio. L’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Parma su richiesta della Procura, ha portato agli arresti domiciliari uno degli indagati residenti nella provincia.

Il sequestro dei beni e le misure cautelari

Il provvedimento restrittivo segue un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria, che ha riguardato beni per oltre 12 milioni di euro. Il sequestro, eseguito lo scorso mese di gennaio, ha interessato saldi attivi di numerosi conti correnti, quote societarie affidate a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, 13 unità immobiliari in provincia di Parma e 5 automezzi. In fase di esecuzione del provvedimento, sono stati inoltre sequestrati crediti per oltre 800 mila euro presenti nel cassetto fiscale di una delle società coinvolte, per evitare che potessero essere ulteriormente ceduti o utilizzati.

Il modus operandi ricostruito dagli inquirenti

L’indagine ha permesso di accertare che il sistema fraudolento ricostruito avrebbe consentito l’ottenimento del massimo credito di imposta, indipendentemente dai lavori realmente effettuati e dai costi effettivamente sostenuti. I crediti fiscali, creati in modo artificioso, sarebbero stati utilizzati in parte per indebite compensazioni di debiti fiscali oppure monetizzati attraverso la cessione a terzi. Le verifiche fiscali e le successive indagini hanno evidenziato criticità sia nelle asseverazioni tecniche rilasciate dai professionisti abilitati sia nella documentazione necessaria per accedere al beneficio.

Le società coinvolte e le conseguenze economiche

Tra le società coinvolte figura un “general contractor” e una società di ingegneria incaricata delle asseverazioni. A seguito della verifica fiscale, la società “general contractor” ha aderito integralmente ai rilievi per le indebite compensazioni dei crediti fiscali, versando nelle casse dell’erario oltre 5 milioni di euro in sede di accertamento con adesione.

L’interrogatorio e le esigenze cautelari

In conformità alle nuove disposizioni normative, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha sottoposto uno degli indagati a interrogatorio preventivo. All’esito dell’interrogatorio, valutata la sussistenza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione dei reati contestati, è stata emessa la misura cautelare eseguita nella giornata odierna.

