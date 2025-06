Parma, si abbassa i pantaloni davanti a una donna alla fermata dell’autobus: denunciato per violenza sessuale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Parma per il reato di violenza sessuale nei confronti di una donna. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 24 giugno 2025 in Via Emilia Ovest, quando l’uomo ha esibito le proprie parti intime nei pressi di una fermata dell’autobus.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un equipaggio della Squadra Volanti è intervenuto su indicazione della sala operativa. La richiesta di intervento è stata effettuata da una donna che ha segnalato un uomo che, nei pressi della fermata dell’autobus, si era abbassato i pantaloni mostrando le proprie parti intime. La volante, giunta sul posto, ha rintracciato poco distante un uomo seduto, le cui caratteristiche coincidevano con quelle fornite dalla testimone.

La testimonianza della vittima

La donna, una cittadina italiana di 31 anni, ha riferito che mentre era in attesa alla fermata dell’autobus, ha notato un uomo che, dopo aver attraversato la strada, le si è avvicinato con i pantaloni abbassati e le parti intime ben visibili. Spaventata, ha cercato di allontanarsi, ma è stata seguita dall’uomo, sempre con le parti intime in vista.

Il rifugio e l’allerta

Temendo per la propria incolumità, la donna ha trovato rifugio nella macchina di alcuni amici, sopraggiunti nel frattempo, che hanno prontamente allertato la polizia. Grazie alla loro tempestiva azione, le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire rapidamente.

L’identificazione del sospetto

L’uomo, privo di documenti identificativi, è stato invitato a declinare le proprie generalità. Successivamente, è stato accompagnato in Questura dove, a seguito dell’attività di fotosegnalamento, è stato identificato come un cittadino italiano di 64 anni con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e stupefacenti.

Conclusione delle indagini

Al termine dell’attività di rito, e dopo aver acquisito la denuncia della vittima, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di violenza sessuale. L’episodio ha sollevato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e vigilanza.

