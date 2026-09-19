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È stato eseguito un arresto a Parma tra il 14 e il 19 settembre 2026. Nel corso delle attività, sono state identificate 4.400 persone, controllati 613 veicoli e 5 esercizi commerciali, con l’obiettivo di prevenire e contrastare spaccio di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e altri reati contro il patrimonio e la persona.

Operazione “Parma Sicura”: i dettagli dei controlli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione denominata “O.P.S. – Operazione Parma Sicura” ha visto impegnati numerosi agenti sul territorio di Parma. Nel periodo compreso tra il 14 e il 19 settembre 2026, sono state identificate 4.400 persone, di cui oltre 1.553 di nazionalità straniera. I controlli hanno riguardato anche 613 veicoli e 5 esercizi commerciali, con l’intento di rafforzare la sicurezza urbana e prevenire episodi di criminalità.

Indagini e denunce: tredici persone coinvolte

Durante l’operazione, la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà 13 soggetti, tra cui 8 stranieri, per una serie di reati che includono violenza sessuale, furto aggravato, rifiuto di fornire le proprie generalità, appropriazione indebita, furto, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato tratto in arresto un cittadino egiziano per rapina impropria.

Controlli straordinari nei parchi e nei pressi della stazione

Il 17 settembre, durante un’attività di controllo straordinario del territorio, sono stati impiegati anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna. L’azione era finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. In questa occasione, sono state identificate 78 persone, di cui 46 stranieri, e controllati 4 esercizi commerciali. Nel Parco Falcone e Borsellino sono stati rinvenuti circa 20 grammi di hashish.

In particolare, nel Parco Ducale, gli agenti hanno fermato un 26enne italiano di origine nordafricana, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Il giovane è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e la droga è stata sequestrata.

Controlli sull’immigrazione: due accompagnamenti ai centri di rimpatrio

Nel corso dei controlli nei pressi della Stazione Ferroviaria, gli operatori hanno fermato un 36enne nigeriano, risultato irregolare rispetto alle norme sul soggiorno. L’uomo è stato invitato a presentarsi all’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione.

Durante la settimana, la Polizia di Stato ha inoltre accompagnato due cittadini stranieri irregolari presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Il primo, con diverse condanne per reati contro il patrimonio e porto di oggetti atti ad offendere, è stato trasferito al Centro di Milano Corelli dopo la scarcerazione, in attesa della definitiva espulsione. Il secondo, fermato al Parco Ducale e con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e per stupefacenti, è stato accompagnato al Centro di Palazzo S. Gervasio (Pz), sempre in attesa di espulsione.

Arresto per rapina impropria in un negozio di abbigliamento

La mattina del 17 settembre, la Squadra Volante è intervenuta in Via Cavour, presso una nota catena di abbigliamento, a seguito della segnalazione di un furto. Gli agenti hanno trovato l’addetto alla sicurezza mentre discuteva animatamente con un cittadino egiziano 18enne, che aveva appena tentato di asportare della merce dal negozio. Nel tentativo di fuggire, il giovane ha messo in atto comportamenti violenti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino, di libera vendita. Dopo l’identificazione in Questura, e considerati i precedenti per reati contro il patrimonio e porto di oggetti atti ad offendere, il giovane è stato arrestato per rapina impropria.

Convalida dell’arresto e misure cautelari

L’udienza di convalida dell’arresto si è svolta nella mattinata del 18 settembre. Il giudice ha confermato l’arresto e disposto per il giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Conclusioni: un bilancio positivo per la sicurezza cittadina

L’operazione “Parma Sicura” ha rappresentato un importante sforzo delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nel territorio di Parma. I numerosi controlli, le indagini e l’arresto per rapina impropria testimoniano l’impegno costante della Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto dei reati che minacciano la tranquillità dei cittadini.

IPA