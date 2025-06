Parma, spaccano la vetrina e rubano stereo dal negozio: tre ragazzi arrestati, uno ha solo 15 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Parma, dove tre giovanissimi, tra cui un minorenne, sono stati fermati per furto aggravato in concorso ai danni di un negozio di abbigliamento nel centro storico. L’operazione è avvenuta alle prime luci dell’alba, dopo che i sospetti sono stati intercettati e fermati da una volante della Questura.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato intorno alle ore 01.15, quando le Volanti della Questura sono state allertate dalla Sala Operativa per un furto in corso presso un negozio di abbigliamento nel centro storico di Parma. I tre giovani, dopo essersi introdotti nel negozio e aver rubato un impianto stereo, si sono allontanati in una via limitrofa, dove sono stati intercettati e fermati.

Identificazione dei sospetti

I tre soggetti sono stati identificati come un 20enne di nazionalità moldava, un 18enne italiano e un 15enne anch’egli moldavo. Per ricostruire l’accaduto, i poliziotti hanno contattato un testimone che ha riferito di aver visto i tre infrangere una vetrina e introdursi nel negozio, mentre uno di loro rimaneva all’esterno a fare da “palo”.

Recupero della refurtiva

La volante ha rinvenuto l’impianto stereo rubato nei pressi del luogo dove i ragazzi sono stati fermati. Alla luce dei fatti, i tre sono stati accompagnati in Questura per essere fotosegnalati e identificati. Il 20enne e il 18enne risultano avere precedenti per reati contro il patrimonio, mentre il 15enne ha precedenti per reati contro la persona e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Misure cautelari

I tre giovani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le loro residenze in attesa dell’udienza di convalida. Il 15enne, su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, è stato affidato all’esercente la responsabilità genitoriale.

Denuncia della titolare

In Questura è giunta anche la titolare del negozio, che ha sporto regolare denuncia per il furto subito. L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di fermare i responsabili e recuperare la refurtiva, garantendo così la sicurezza nel centro storico di Parma.

IPA