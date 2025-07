Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto d’auto, inseguimento e resistenza a pubblico ufficiale sono le accuse che hanno portato all’arresto di un trentenne nella notte tra lunedì e martedì a Parma. L’uomo, cittadino italiano di origine albanese, è stato fermato dopo una fuga rocambolesca tra le vie del centro cittadino. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 2.00 del mattino, quando una pattuglia ha notato un’auto sospetta in via Trento.

La scoperta dell’auto sospetta e l’inizio dell’inseguimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una volante, durante il consueto pattugliamento notturno, ha avvistato un’autovettura ferma con il motore acceso in via Trento, una zona già nota alle forze dell’ordine per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, insospettiti dalla presenza del veicolo e dal comportamento del conducente, hanno deciso di avvicinarsi per effettuare un controllo.

La fuga e il tentativo di speronamento

Alla vista della pattuglia, il conducente ha reagito con una manovra improvvisa: ha inserito la retromarcia, procedendo in senso vietato per sfuggire ai controlli. Da quel momento è iniziato un inseguimento ad alta velocità per le strade del centro di Parma. Durante la fuga, il trentenne ha tentato più volte di speronare la volante della Polizia, mettendo a rischio l’incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada.

L’incidente e la fuga a piedi

La corsa si è conclusa in strada Garibaldi, dopo che il fuggitivo aveva percorso strada Melloni a velocità sostenuta. Qui, l’uomo ha frenato bruscamente, provocando un impatto tra la volante e il paraurti posteriore dell’auto in fuga. L’urto ha fatto sì che il veicolo sospetto andasse a sbattere contro un palo della segnaletica stradale dalla parte della portiera destra. Nonostante l’incidente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni nell’immediato.

L’arresto nel Piazzale della Pace

Non pago, il trentenne ha abbandonato l’auto e ha tentato una seconda fuga, questa volta a piedi, dirigendosi verso Piazzale della Pace. Gli agenti, però, lo hanno inseguito e sono riusciti a bloccarlo dopo pochi metri. L’uomo è stato immediatamente sottoposto a perquisizione personale in flagranza di reato, perquisizione iniziata sul posto e poi proseguita presso gli uffici della Questura.

L’identificazione e la scoperta dell’auto rubata

Le verifiche svolte dagli agenti hanno permesso di identificare il fermato: si tratta di un cittadino italiano nato in Albania, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che l’auto sulla quale viaggiava era stata segnalata come rubata nella stessa zona del centro cittadino intorno alle 21:00 della sera precedente.

L’arresto e le accuse

Al termine delle procedure di fotosegnalamento, il trentenne è stato formalmente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per ricettazione. L’uomo è stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

Le indagini e il contesto cittadino

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine verso le aree urbane più sensibili di Parma, spesso teatro di furti, spaccio e altri reati contro il patrimonio. L’operazione della Polizia di Stato, conclusasi senza feriti, rappresenta un segnale importante nella lotta alla criminalità locale e nella tutela della sicurezza pubblica.

