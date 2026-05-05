Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con recupero della somma sottratta, questo il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Chiari (Brescia), che hanno fermato un 63enne di origini bosniache, domiciliato nel bresciano, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni del parroco di Palazzolo sull’Oglio. Il raggiro sarebbe stato messo in atto sfruttando la buona fede del sacerdote, con la promessa di una futura donazione in cambio di un aiuto economico per sbloccare una presunta eredità in Bosnia. L’intervento tempestivo dei militari è stato reso possibile dalla segnalazione della vittima, che ha permesso di cogliere l’uomo in flagranza di reato.

L’intervento a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando il parroco di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) si è insospettito per una serie di richieste anomale di denaro che gli erano state rivolte.

Il sacerdote, mosso da dubbi crescenti, ha deciso di contattare la Compagnia dei Carabinieri di Chiari, segnalando quanto stava accadendo. Questa prontezza ha consentito ai militari di avviare immediatamente le indagini e di ricostruire la dinamica del raggiro.

Il modus operandi dei truffatori

L’indagine ha permesso di accertare che il 63enne, già noto alle Forze dell’Ordine, non avrebbe agito da solo. Un complice, infatti, si sarebbe spacciato telefonicamente per un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, contattando il parroco e convincendolo a fornire un aiuto economico al presunto bisognoso.

La motivazione addotta era la necessità di fondi per sbloccare una cospicua eredità in Bosnia, con la promessa che, una volta ottenuta, parte di essa sarebbe stata devoluta in beneficenza alla parrocchia. In questo modo, i malfattori avrebbero fatto leva sulla generosità e sul senso di carità del sacerdote, inducendolo a consegnare una prima somma di denaro in contanti lo scorso 30 aprile.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

La svolta è arrivata nella giornata di sabato 2 maggio, quando il parroco, di fronte a una nuova richiesta di denaro, ha deciso di rivolgersi nuovamente ai Carabinieri.

Gli uomini dell’Arma hanno così predisposto un intervento tempestivo, riuscendo a fermare il 63enne proprio mentre si presentava per riscuotere l’ulteriore somma richiesta. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e il denaro recuperato è stato immediatamente restituito alla vittima.

Le conseguenze giudiziarie

L’arrestato, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, è stato condotto nella mattinata odierna presso il Tribunale di Brescia per l’udienza con rito direttissimo.

Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del soggetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo.

IPA