Parroco Don Valentino diffidato dai vicini, Bassetti si sfoga: “Mi fate vomitare, parte peggiore di Genova"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Bassetti ha postato un video nel quale prende le difese di Don Valentino, il parroco di Nervi diffidato dai vicini per i rumori causati dai bambini nell’oratorio. L’infettivologo del San Martino si è sfogato contro i suoi concittadini che hanno presentato la denuncia: “Siete la parte peggiore di Genova, mi fate vomitare”.

Matteo Bassetti difende Don Valentino

Nel video postato su Facebook, Matteo Bassetti non risparmia critiche ai suoi concittadini genovesi che hanno diffidato Don Valentino, il parroco che gestisce l’oratorio di Nervi. La diffida è nata dalle lamentele dei residenti per gli schiamazzi dei bambini e per le ripercussioni sul traffico locale.

“Mi vergogno di essere genovese, invece di ringraziare persone con Don Valentino che fanno qualcosa per questi ragazzi…”, ha detto Bassetti. “Siete la parte più brutta della nostra società, siete egoisti e non vi frega nulla dei ragazzi, mi fate vomitare”, ha aggiunto.

La diffida dei residenti all’oratorio di Nervi

L’oratorio della chiesa di San Siro a Nervi, attivo da oltre un secolo, è finito al centro di una disputa tra la parrocchia e alcuni residenti degli edifici circostanti.

Questi ultimi hanno inviato una lettera di diffida al parroco, Don Valentino Porcile, chiedendo interventi per ridurre i rumori provenienti dal campetto in cemento, utilizzato dai bambini prima del catechismo e durante le attività di Azione Cattolica e scout.

Nel mirino sono finiti urla, pallonate contro il muro della chiesa, schiamazzi dopo le proiezioni di cinema all’aperto e persino i rintocchi delle campane. I residenti, attraverso il proprio legale, precisano di non voler impedire ai bambini di giocare, ma chiedono che vengano utilizzati altri spazi, come il campo da calcio in erba sintetica.

Botta e risposta tra Don Valentino e l’avvocato dei residenti

Da qui lo sfogo di Matteo Bassetti, che nel video ha anche detto di conoscere personalmente Don Valentino.

“Non cambieremo niente di quello che stiamo facendo, perché non è nulla di particolare. Il rumore dei bambini non può essere un problema, io credo che sia un problema il silenzio dei bambini, di quando non ci sono”, ha dichiarato il parroco al Secolo XIX di Genova.

Secondo il legale dei residenti, prima della diffida sarebbe stato tentato senza successo un confronto con il parroco, che avrebbe rifiutato il dialogo. L’avvocato definisce quindi l’iniziativa una reazione legittima e accusa don Valentino Porcile di cercare visibilità mediatica anziché favorire il confronto e tutelare il benessere dei parrocchiani.