Parroco Giovanni Giannalia minacciato di morte allo Zen di Palermo, fantoccio col cappio fuori dalla chiesa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nel quartiere Zen di Palermo è stato ritrovato un pupazzetto di un frate con un cappio al collo, non lontano dalla chiesa di San Filippo Neri. Il parroco della zona è proprio un frate missionario, Giovanni Giannalia, che negli anni è diventato punto di riferimento contro la violenza nei quartieri periferici della città. A Capodanno, proprio contro la stessa chiesa, erano stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco.

Minacce di morte al parroco dello Zen, indaga la polizia

L’agenzia di stampa Ansa ha riportato che gli agenti della polizia di Palermo hanno trovato, nel quartiere Zen, in via Nedo Nadi, un pupazzetto di un frate con un cappio appeso al collo.

La zona si trova poco lontano dalla chiesa di San Filippo Neri, nello Zen 2, che è guidata proprio da un frate missionario, Giovanni Giannalia, molto impegnato nella lotta alla violenza nella periferia di Palermo.

ANSA

Gli investigatori hanno rintracciato un piccolo pregiudicato della zona, che però ha dichiarato di aver solo trovato il pupazzo in terra e di averlo appeso al muro senza ragione.

I colpi di pistola contro la chiesa a capodanno

Il ritrovamento preoccupa le autorità perché arriva poche settimane dopo un atto intimidatorio molto grave contro la chiesa di San Filippo Neri.

Durante la notte di Capodanno infatti, sono stati sparati diversi colpi di pistola contro la porta della chiesa, che si sono conficcati nel muro ad altezza d’uomo.

Il parroco ha subito reagito ribadendo la sua decisione a combattere la violenza nel quartiere.

In un’intervista al quotidiano La Repubblica, rilasciata dopo i fatti, Giannalia ha commentato:

La situazione nel quartiere è fuori controllo, ma se pensano di farmi paura si sbagliano di grosso; la gente dello Zen non vuole i violenti.

La partenza di Giovanni Giannalia

Proprio il parroco, nella giornata di ieri 12 gennaio, ha però annunciato che per alcuni giorni lascerà lo Zen.

Accompagnerà la madre negli Stati Uniti a trovare uno zio molto malato.

Giannalia ha dato la notizia ai fedeli durante una messa, e ha tenuto a specificare:

Torno, era solo un viaggio già organizzato. Pensavo che gennaio sarebbe stato un mese tranquillo.

Nei giorni scorsi Giannalia ha anche partecipato alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura, come portavoce di una delle zone più a rischio di Palermo.