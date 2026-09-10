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È di tre arresti e 85 mila euro in preziosi sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine a Udine. Tre donne, tutte residenti fuori regione, sono state fermate per furto aggravato in concorso e ricettazione dopo essere state sorprese a depredare una gioielleria del centro cittadino. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e a un’azione coordinata tra Carabinieri e Polizia.

L’azione delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nel pomeriggio di venerdì, quando alcune persone hanno notato movimenti sospetti nell’abitato di Codroipo e hanno prontamente allertato il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa del Comando Provinciale di Udine ha inviato sul posto personale in abiti civili della Sezione Operativa, che ha avviato un servizio di osservazione sulle tre donne sospette.

Le tre donne, rispettivamente di 53 anni, 43 anni e 26 anni, sono state seguite mentre si spostavano a bordo di un’auto a noleggio. Dopo aver lasciato Codroipo, hanno raggiunto la zona del cimitero di Villacaccia di Lestizza, dove sono scese dal veicolo per indossare parrucche e occhiali, nel tentativo di camuffarsi. Successivamente, sono risalite in macchina e hanno proseguito fino a una gioielleria nel centro di Udine.

Il colpo in gioielleria

Intorno alle 16, due delle tre donne sono entrate nella gioielleria, mentre la terza è rimasta all’esterno per fare da palo e monitorare la situazione. Dopo circa un’ora, le due sono uscite dal negozio e si sono ricongiunte con la complice. A quel punto, il personale in borghese ha dato il segnale ai colleghi della Sezione Radiomobile, che sono intervenuti bloccando le tre donne prima che potessero allontanarsi.

La scoperta dei preziosi rubati

I militari hanno subito contattato i titolari della gioielleria, che hanno constatato l’ammanco di numerosi gioielli in oro. La perquisizione delle donne e dell’auto ha permesso di recuperare tutti i preziosi sottratti, per un totale di circa 500 grammi in oro, dal valore complessivo di oltre 85 mila euro. Inoltre, addosso alla 26enne sono stati trovati altri 110 monili in oro, la cui provenienza è ancora oggetto di indagine.

Materiale sequestrato e tecniche di camuffamento

Tutti i gioielli recuperati sono stati posti sotto sequestro, in attesa di essere restituiti alle gioiellerie derubate. Oltre ai preziosi, le forze dell’ordine hanno sequestrato anche gli occhiali, le parrucche, i telefoni cellulari utilizzati durante il furto e altri kit di camuffamento trovati nel bagagliaio dell’auto.

Il modus operandi delle tre donne

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le tre donne avevano adottato una tecnica ben collaudata: la prima effettuava un sopralluogo esterno, osservando dalle vetrine il movimento interno alla gioielleria e indicando alle complici il momento più opportuno per entrare. Una volta all’interno, una delle donne distraeva gli addetti alle vendite, mentre l’altra riponeva i preziosi in una tasca appositamente creata all’altezza dell’addome, riuscendo così a sottrarre gli oggetti senza destare sospetti.

Le conseguenze giudiziarie

Le tre donne sono state arrestate e condotte presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Udine, in attesa del giudizio per direttissima. Nella mattinata di sabato, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per tutte e tre l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Inoltre, il Questore ha emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Udine per tre anni.

IPA