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Eseguito un arresto per furto aggravato ai danni di una signora anziana a Perugia. Un uomo, parrucchiere di professione, è stato fermato dopo essere stato ripreso dalle telecamere installate dai figli della vittima, che avevano notato la scomparsa di ingenti somme di denaro in concomitanza con le sue visite a domicilio.

Le indagini e la scoperta del furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di un servizio mirato di polizia giudiziaria. L’uomo, nato nel 1975, era solito recarsi presso l’abitazione della donna per offrire servizi di parrucchiere a domicilio. Nel tempo, i figli dell’anziana hanno notato che, dopo le visite del professionista, la madre si ritrovava con meno denaro rispetto a quanto le veniva periodicamente consegnato per le spese quotidiane.

Il sospetto dei figli e l’installazione delle telecamere

Preoccupati per le continue sparizioni di denaro, i figli hanno deciso di installare delle telecamere all’interno dell’abitazione. Grazie a questo stratagemma, sono riusciti a confermare i loro sospetti: in almeno sei occasioni, l’uomo è stato immortalato mentre sottraeva denaro dalla casa della donna. Il valore complessivo del denaro sottratto, secondo quanto accertato dalle immagini, ammonta a 1.600 euro, mentre la somma totale mancante, secondo le stime dei familiari, si aggira intorno ai 20.000 euro.

L’intervento della Polizia e l’arresto in flagranza

Dopo aver raccolto le prove, i figli della vittima hanno denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura locale hanno immediatamente avviato le indagini. Nel corso della mattinata odierna, il parrucchiere è stato colto in flagranza di furto durante l’ennesima visita a domicilio, venendo trovato in possesso di 240 euro appena sottratti all’anziana cliente.

Le conseguenze per l’arrestato

L’uomo, dopo essere stato accompagnato in Questura per le procedure di rito, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si è conclusa con il sequestro della somma sottratta e con la formalizzazione delle accuse a carico del parrucchiere, che dovrà rispondere di furto aggravato ai danni di persona anziana.

Conclusioni

L’arresto del parrucchiere a Perugia rappresenta un esempio di come la collaborazione tra familiari delle vittime e forze dell’ordine possa portare alla risoluzione di casi di furto e alla tutela delle persone più deboli. Le indagini proseguiranno per accertare l’eventuale responsabilità dell’uomo in altri episodi simili e per restituire alla vittima quanto indebitamente sottratto.

IPA