Parte per le vacanze e lascia il cane legato in cortile, il cucciolo muore di stenti sotto il sole
Orrore nel napoletano, dove una donna ha lasciato il cane legato al sole mentre si trovava in vacanza
Orrore a Giugliano, comune in provincia di Napoli. Una donna è partita per le vacanze, lasciando il proprio cane legato a una cyclette in cortile, senza alcun riparo dal sole. Senza ricevere alcun aiuto, l’animale è morto per un colpo di calore, dopo due interi giorni di stenti e caldo torrido. La proprietà ha abbandonato anche un secondo cane, che le Guardie Zoofile sono riuscite a salvare.
Lascia il cane legato al sole
In via Madonna del Pantano, nel comune napoletano di Giugliano, un cane è morto a causa di un colpo di calore.
L’animale si trovava legato da un corto guinzaglio a una cyclette posta in un cortile privo di tettoie e zone d’ombra.
Stando ai primi accertamenti, il decesso è stato causato da un colpo di calore, ma si attendono gli esiti dell’autopsia.
Nella stessa abitazione si trovava un secondo cane, lasciato però libero e in grado di ripararsi dal sole nelle ore più calde.
Il cucciolo è stato tratto in salvo dalle Guardie Zoofile dell’Oipa e dalla Polizia Municipale.
Morto mentre la padrona è in vacanza
Le testimonianze degli abitanti della zona raccontano che la padrona degli animali è partita per le vacanze.
Sembra che un uomo fosse stato incaricato, sotto pagamento in nero, di portare cibo e acqua ai due cani.
Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, tuttavia, gli animali si trovavano senza cibo e in condizioni igienico-sanitarie precarie.
La padrona, avvertita del decesso del cucciolo, si sarebbe rifiutata di lasciare la località di villeggiatura.
La donna è stata denunciata e dovrà rispondere del reato di maltrattamento.
La denuncia di Avs
A denunciare l’accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, su segnalazione dell’attivista animalista Enrico Rizzi.
“Quanto è accaduto è di una crudeltà disumana. – è stato il commento di Borrelli – Spero che i responsabili non la passino liscia”.
Il deputato invita anche tutti i cittadini a segnalare “ogni situazione di pericolo” per difendere “i nostri amici a quattro zampe”.
Sul caso si è espresso anche Nando Cirella, delle guardie zoofile Oipa, spiegando che, nei cani, il colpo di calore “può essere letale”.
“È obbligatorio da parte dei proprietari – spiega Cirella – non lasciare i cani esposti al sole e legati a catena: devono avere luoghi freschi e acqua in abbondanza”.