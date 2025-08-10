Parte per le vacanze e lascia il cane legato in cortile, il cucciolo muore di stenti sotto il sole

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Orrore a Giugliano, comune in provincia di Napoli. Una donna è partita per le vacanze, lasciando il proprio cane legato a una cyclette in cortile, senza alcun riparo dal sole. Senza ricevere alcun aiuto, l’animale è morto per un colpo di calore, dopo due interi giorni di stenti e caldo torrido. La proprietà ha abbandonato anche un secondo cane, che le Guardie Zoofile sono riuscite a salvare.

Lascia il cane legato al sole

In via Madonna del Pantano, nel comune napoletano di Giugliano, un cane è morto a causa di un colpo di calore.

L’animale si trovava legato da un corto guinzaglio a una cyclette posta in un cortile privo di tettoie e zone d’ombra.

Stando ai primi accertamenti, il decesso è stato causato da un colpo di calore, ma si attendono gli esiti dell’autopsia.

Nella stessa abitazione si trovava un secondo cane, lasciato però libero e in grado di ripararsi dal sole nelle ore più calde.

Il cucciolo è stato tratto in salvo dalle Guardie Zoofile dell’Oipa e dalla Polizia Municipale.

Morto mentre la padrona è in vacanza

Le testimonianze degli abitanti della zona raccontano che la padrona degli animali è partita per le vacanze.

Sembra che un uomo fosse stato incaricato, sotto pagamento in nero, di portare cibo e acqua ai due cani.

Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, tuttavia, gli animali si trovavano senza cibo e in condizioni igienico-sanitarie precarie.

La padrona, avvertita del decesso del cucciolo, si sarebbe rifiutata di lasciare la località di villeggiatura.

La donna è stata denunciata e dovrà rispondere del reato di maltrattamento.

La denuncia di Avs

A denunciare l’accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, su segnalazione dell’attivista animalista Enrico Rizzi.

“Quanto è accaduto è di una crudeltà disumana. – è stato il commento di Borrelli – Spero che i responsabili non la passino liscia”.

Il deputato invita anche tutti i cittadini a segnalare “ogni situazione di pericolo” per difendere “i nostri amici a quattro zampe”.

Sul caso si è espresso anche Nando Cirella, delle guardie zoofile Oipa, spiegando che, nei cani, il colpo di calore “può essere letale”.

“È obbligatorio da parte dei proprietari – spiega Cirella – non lasciare i cani esposti al sole e legati a catena: devono avere luoghi freschi e acqua in abbondanza”.