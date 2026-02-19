Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese irregolare, già noto alle forze dell’ordine per precedenti e coinvolto in una rissa a Formia, è stato raggiunto da un provvedimento di rimpatrio. L’uomo, destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato accompagnato alla frontiera aerea per motivi di sicurezza pubblica come disposto dal Questore di Latina.

Un provvedimento di rimpatrio a Formia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto all’immigrazione e alla permanenza irregolare sul territorio nazionale. Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Formia, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura, hanno proceduto all’accompagnamento di un cittadino albanese, nato il 30 maggio 1983, già destinatario di un provvedimento di espulsione.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi e, alcune settimane fa, si era reso protagonista di una rissa in un locale di Formia. A seguito di questo episodio il Questore di Latina aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), misura preventiva adottata per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Accompagnamento alla frontiera e rimpatrio

Le successive verifiche sulla posizione dell’uomo in Italia hanno confermato la sua presenza irregolare sul territorio nazionale. Questo ha portato all’esecuzione del provvedimento di espulsione, culminato ieri con l’accompagnamento diretto alla frontiera aerea presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino. L’operazione è stata condotta in modo coordinato tra il Commissariato di Formia e l’Ufficio Immigrazione della Questura.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le attività di contrasto all’immigrazione irregolare continueranno con controlli e verifiche mirate. L’obiettivo è quello di monitorare costantemente il territorio e valutare la posizione di soggetti considerati pericolosi, soprattutto se protagonisti di atti contrari alla legge come risse o altri comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica.

Il ruolo della Polizia di Stato e la collaborazione tra uffici

L’intervento ha visto una stretta collaborazione tra il Commissariato di Formia e l’Ufficio Immigrazione della Questura, a dimostrazione dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative sull’immigrazione. Il Questore di Latina ha ribadito l’importanza di queste azioni preventive e repressive per mantenere l’ordine pubblico e prevenire episodi di violenza e illegalità sul territorio.

La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di attenzione verso la sicurezza urbana e la prevenzione di fenomeni di criminalità legati alla presenza di soggetti irregolari. Le autorità hanno assicurato che i controlli proseguiranno sia attraverso attività di pattugliamento che mediante approfondite verifiche amministrative, con particolare attenzione ai soggetti già noti per comportamenti pericolosi.

L’espulsione del cittadino albanese rappresenta un ulteriore passo nella strategia di contrasto all’immigrazione irregolare e alla criminalità connessa. Le forze dell’ordine hanno ribadito la volontà di proseguire con determinazione nelle attività di controllo e prevenzione, a tutela della sicurezza collettiva. L’operazione, conclusasi con l’accompagnamento presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino, testimonia l’efficacia della collaborazione tra i diversi uffici della Polizia di Stato e la costante attenzione verso le esigenze di sicurezza della comunità.

IPA