Un arresto e un salvataggio il bilancio degli ultimi interventi della Polizia di Stato a Partinico. Un 19enne è stato fermato per resistenza, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, mentre poche ore prima gli agenti avevano scortato d’urgenza un neonato in ospedale a causa di gravi problemi respiratori. Entrambi gli episodi sono stati resi noti dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato la prontezza e la professionalità degli operatori coinvolti.

Arresto di un giovane armato dopo una segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi un equipaggio del Commissariato di P.S. “Partinico” è intervenuto presso un’abitazione situata non lontano dal centro cittadino, a seguito di una segnalazione relativa a una possibile aggressione tra familiari. La dinamica dell’episodio è ancora oggetto di accertamenti.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, sono stati attirati dalle grida provenienti dal terzo piano dello stabile. Entrati nell’appartamento indicato, hanno trovato un giovane che, impugnando una pistola, stava minacciando di morte un proprio congiunto. Nonostante i tentativi degli operatori di instaurare un dialogo e convincerlo a deporre l’arma, il ragazzo ha rifiutato di collaborare, rendendo necessario un intervento deciso per tutelare l’incolumità delle persone presenti.

Vista la gravità della situazione, gli agenti hanno utilizzato un taser, riuscendo a neutralizzare il 19enne in pochi istanti. Una volta messo in sicurezza l’ambiente, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso. L’arma impugnata dal giovane si è rivelata essere una riproduzione in metallo di una pistola, di colore nero, con tappo modificato e caricatore integro ma privo di cartucce.

Alla luce dei fatti, il giovane è stato arrestato in flagranza per resistenza, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto.

Staffetta d’emergenza per salvare un neonato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, poche ore prima dello stesso intervento, uno degli agenti coinvolti si era già distinto per un’azione di soccorso pubblico. Durante una perlustrazione del territorio di Partinico, in un momento di intenso traffico, l’agente e un collega hanno notato una coppia di genitori in evidente stato di agitazione, con in braccio il loro bambino che mostrava gravi difficoltà respiratorie.

Resisi conto della gravità della situazione, i poliziotti hanno immediatamente prestato assistenza ai genitori, aiutandoli a salire sulla loro auto privata. La Volante ha quindi attivato i dispositivi di emergenza e ha scortato la vettura fino all’ospedale, effettuando una vera e propria staffetta per garantire che il piccolo ricevesse cure tempestive.

Grazie alla rapidità dell’intervento, il neonato è stato affidato al personale sanitario che ha provveduto a disostruire le vie aeree, salvandogli la vita. L’episodio ha messo in evidenza ancora una volta la prontezza e la sensibilità degli operatori della Polizia di Stato di Partinico.

