Il Questore di Trapani, a seguito di una rissa scoppiata durante una partita di pallamano, ha emesso 14 provvedimenti di DASPO. I provvedimenti colpiscono giovani atleti e spettatori coinvolti nei disordini avvenuti l’11 ottobre scorso presso il Palazzetto dello Sport di Petrosino, durante l’incontro tra Il Giovinetto pallamano Petrosino e Pallamano Aretusa Siracusa. Le misure sono state adottate per prevenire ulteriori episodi di violenza durante le manifestazioni sportive.

Le decisioni del Questore dopo la rissa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha firmato 14 provvedimenti di DASPO in seguito agli episodi di violenza verificatisi durante una partita di pallamano maschile di serie B. L’incontro, disputato l’11 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Petrosino, ha visto protagoniste le squadre Il Giovinetto pallamano Petrosino e Pallamano Aretusa Siracusa.

I fatti: una rissa durante il secondo tempo

Durante il secondo tempo della gara, un contrasto tra due giocatori avversari ha dato origine a una rissa che ha coinvolto anche altri componenti delle squadre, sia in campo che sulle rispettive panchine. In quei momenti concitati, altri due soggetti, non presenti nella distinta arbitrale, sono entrati arbitrariamente sul parquet per partecipare attivamente ai disordini.

L’identificazione dei responsabili

Grazie agli accertamenti condotti dal personale della D.I.G.O.S. e a un’approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato possibile risalire all’identità degli atleti coinvolti e dei due spettatori che hanno preso parte alla rissa. Le responsabilità individuali sono state chiarite e documentate, consentendo l’adozione dei provvedimenti restrittivi.

I provvedimenti di DASPO: chi sono i destinatari e cosa prevedono

Il Questore ha emesso 12 provvedimenti di DASPO nei confronti di atleti delle due squadre coinvolte. A questi è stato vietato, per 1 anno, l’accesso agli impianti sportivi dove si disputano incontri di pallamano di qualsiasi serie e categoria organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Handball. Il divieto comprende anche le partite amichevoli e quelle della Nazionale Italiana di Pallamano, fatta eccezione per le gare ufficiali e gli incontri amichevoli in cui è impegnata la squadra di appartenenza.

Altri 2 provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei due spettatori che hanno partecipato attivamente ai disordini. Per loro il divieto di accesso agli impianti sportivi avrà durata di 2 anni e riguarderà tutte le partite di pallamano organizzate dalla Federazione, incluse le amichevoli e le gare della Nazionale.

