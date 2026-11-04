Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un guardalinee è stato raggiunto da un Daspo dopo aver colpito un calciatore durante una partita giovanile del campionato juniores under 19 a Ravenna. Il provvedimento, emesso dal Questore al termine degli accertamenti, gli impedirà di assistere o partecipare a manifestazioni sportive per due anni.

Ravenna: guardialinee aggredisce un giocatore, denunciato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti sono avvenuti nel marzo scorso in un impianto sportivo della provincia, durante un incontro del campionato juniores under 19. Intorno all’80°esimo minuto, il guardalinee, padre di un giocatore della squadra ospite, è entrato in campo dopo un contatto che aveva coinvolto il figlio e ha colpito con violenza alla schiena un calciatore avversario, usando la bandierina in dotazione.

Il giovane ha riportato lesioni e ha dovuto ricorrere a cure mediche. In seguito all’aggressione, ha presentato denuncia: sulla base di questa, la Divisione Anticrimine ha svolto l’istruttoria che ha portato all’emissione del Daspo.

Il provvedimento del Questore

La condotta è stata giudicata estremamente pericolosa e intollerabile, anche per il contesto sportivo frequentato da giovani. Per il comportamento, il guardalinee era già stato squalificato dal Giudice Sportivo per due mesi. Il Daspo gli vieta ora di prendere parte o assistere a tutte le manifestazioni sportive, in Italia e all’estero.

Polizia