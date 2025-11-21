Partita Virtus-Maccabi a Bologna, pro-Pal lanciano petardi alla polizia che reagisce con idranti e lacrimogeni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Alta la tensione per la partita di basket dell’Eurolega che vede scontrarsi Virtus e Maccabi a Bologna. Fuori dal PalaDozza, la rete di associazioni pro-Palestina ha organizzato una manifestazione in segno di protesta della partecipazione della squadra di Israele. Il pacifico corteo è presto degenerato e si registrano violenti scontri tra manifestanti e polizia. Ai petardi dei disturbatori, che hanno anche incendiato dei cassonetti, la polizia ha risposto con il lancio di idranti e lacrimogeni.

Le proteste contro Virtus-Maccabi

Più di cinquemila, secondo i dati rilasciati dalla questura, i cittadini che hanno preso parte al corteo di Blocchiamo Tutto a Bologna.

La marcia organizzata dalla rete di associazioni pro Palestina è partita da piazza Maggiore alle ore 19:00, nonostante la pioggia. Direzione piazza Otto Agosto, passando vicino alla zona rossa istituita attorno al PalaDozza.

ANSA La polizia lancia idratanti contro i manifestanti a Bologna

Obiettivo: il palazzetto dove si gioca la partita di Eurolega tra Virtus e Maccabi, è contro la partecipazione della squadra di Tel Aviv che si protesta.

Al grido di “Blocchiamo la partita della vergogna”, gli attivisti hanno esposto palloni da basket “insanguinati” con vernice rossa.

Il rappresentante sindacale Federico Serra, riporta Bologna Today, ha urlato al megafono: “Una città che in nome del sostegno a Israele ha sacrificato i diritti sociali dei suoi cittadini per una dannata partita di basket”.

Scontri con la polizia al corteo di Bologna

All’altezza di via Lame, in prossimità di un cantiere, alcuni agitatori si sono coperti il volto e hanno recuperato transenne e altro materiale.

Poco dopo, attorno alle ore 20:00, si è verificato il lancio di petardi, bottiglie di vetro e fuochi d’artificio sparati ad altezza uomo.

Gli agenti delle forze dell’ordine, schierati in gran numero, hanno risposto lanciando lacrimogeni e utilizzando idranti contro i manifestanti.

Il corteo si è diviso in gruppi, con i manifestanti pacifici che hanno proseguito la loro marcia, e un gruppo di facinorosi spostatisi in centro.

Alcuni hanno messo a fuoco dei cassonetti e continuato a lanciare petardi e sanpietrini. La polizia ha continuato a rispondere con idranti e lacrimogeni.

Lo stesso accade alla partita Italia-Israele a Udine

Sono diventate dunque realtà le preoccupazioni del sindaco Matteo Lepore, che aveva chiesto di posticipare la partita di Bologna.

Il primo cittadino temeva per l’incolumità di abitanti, città e attività commerciali, ma il ministro Piantedosi non ha ritenuto necessario annullare l’incontro di bakset.

Si ripete così quanto già accaduto lo scorso 14 ottobre, in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele.

Alla manifestazione parteciparono circa 15.000 persone, chiedendo l’esclusione di Israele dalle competizioni sportive.

A seguito del corteo, ci furono degli scontri tra polizia e alcuni manifestanti. 3 persone furono ferite, tra cui 2 giornalisti, e almeno 15 fermate.