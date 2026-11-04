Partito Liberaldemocratico verso destra, vince la linea di Luigi Marattin: cosa può cambiare nelle coalizioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Direzione del Partito Liberaldemocratico approva con 26 sì e 21 no la linea di Luigi Marattin: dialogo con tutte le forze politiche, non solo centriste. Battuto il presidente Marcucci, fautore del terzo polo. Il programma su tasse, nucleare e scuola guarda al centrodestra, dove l’1% del Pld potrebbe pesare sul premio di maggioranza.

Sposata la linea di Luigi Marattin

Il via libera è arrivato al termine di una riunione fiume durata sei ore. Ventisei i voti favorevoli alla relazione del segretario Luigi Marattin, che sposa l’apertura al confronto con tutte le forze politiche, senza più limitarsi al perimetro terzopolista. È una svolta formulata in termini neutri, che però punta in modo piuttosto evidente verso il centrodestra di Giorgia Meloni e che potrebbe pesare negli equilibri delle elezioni politiche del 2027.

Il margine ristretto mostra un partito diviso quasi a metà. A guidare il fronte contrario è stato il presidente Andrea Marcucci, ex capogruppo del Pd al Senato. Nelle settimane scorse aveva spinto per convocare la Direzione con un obiettivo preciso: ribadire la linea fondativa, cioè costruire un polo liberaldemocratico autonomo dai due schieramenti insieme a Carlo Calenda e Pina Picierno.

“Chi vuole andare a destra, contro il mandato costitutivo che ci ha riunito come comunità, se ne deve prendere la grave responsabilità. Io e tante persone del Pld andremo avanti verso il terzo polo liberaldemocratico” aveva avvertito parlando con Domani.

Quanto pesa il Partito Liberaldemocratico

Sulla scelta pesa lo Stabilicum, la nuova legge elettorale promulgata il 9 ottobre. Per una formazione delle dimensioni del Pld, l’obbligo di raccogliere migliaia di firme collegio per collegio rende quasi impraticabile una corsa in solitaria. Marattin, che alla Camera ha votato contro la riforma, aveva spiegato ai suoi che restavano tre strade: stare fuori dal voto, allearsi con Azione oppure con il centrodestra. Con Calenda, però, i rapporti si sono incrinati.

Nei sondaggi il Pld va dallo 0,9% della media BiDiMedia del 4 novembre all’1,5% di Piepoli, mentre Lab21 per il Riformista lo stima all’1%. Sono percentuali minime, ma con lo Stabilicum possono risultare decisive: il premio di 70 deputati e 35 senatori va alla coalizione arrivata prima in entrambe le Camere, purché superi il 42%.

Il conteggio tiene conto anche dei voti degli alleati rimasti sotto lo sbarramento. Nella media BiDiMedia di nove istituti, centrodestra e campo largo sono appaiati al 42,9%. Con una semplice somma, lo 0,9% dei libdem porterebbe la coalizione di Meloni al 43,8%, quasi un punto avanti. La Supermedia YouTrend/Agi di metà ottobre aveva già simulato lo scenario: centrodestra al 44,3% con Marattin e senza Vannacci, campo largo al 43% con Renzi e Magi.