Pascale contro Vannacci accusato di essersi "servito" della Lega, la risposta al vetriolo dell'eurodeputato

Botta e risposta tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale. L’eurodeputato ha attaccato l’attivista che l’aveva accusato di “essersi servito” della Lega di Matteo Salvini per ottenere uno spazio politico. Per l’ex generale, Pascale vuole sembrare un’analista politica ma non fa che “mostrare capacità ventriloque”.

Parole al vetriolo tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale. L’attivista ha avanzato l’ipotesi che l’eurodeputato si sia servito della Lega mentre quest’ultimo ha rispedito al mittente queste accuse e schernito l’ex compagna di Silvio Berlusconi.

Non si tratta certo della prima volta che i due si punzecchiano a vicenda, il tutto a poche ore dalla kermesse leghista a Roccaraso, dove Pascale è stata invitata come ospite.

Botta e risposta tra europarlamentare e attivista

Vannacci ha parlato ad Adnkronos e riposto sarcasticamente alle dichiarazioni dell’attivista che lo aveva attaccato in precedenza.

“Non sapevo che Pascale, oltre a essere dottore magistrale ed accademico in diritti civili, fosse anche una fine analista politica. Tutte competenze finora nascoste che questa signora ci sta svelando proprio ora. Oppure ci sta mostrando ulteriori capacità ventriloque?”, dice il generale ed europarlamentare.

A innescare la reazione di Vannacci erano state alcune parole pronunciate da Pascale alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”. Qui aveva fatto una previsione: “Vannacci lascerà la Lega per il tema dei diritti? È un alibi di cui si è servito, ha costruito la scissione da tempo. Si è servito della Lega, di Salvini e di tutto l’elettorato leghista per ottenere il suo spazio politico, e questo è politicamente terribile”.

I precedenti e la kermesse della Lega

Intervistata da Repubblica, l’attivista aveva aggiunto, sempre riguardo all’eurodeputato, che per lei risultava essere un mistero il fatto che “un uomo che ha servito un’istituzione prestigiosa come l’Esercito italiano, istruito, magari colto, che avrà difeso certamente i deboli, dia prova di argomenti così aberranti, chiusi”.

L’attivista per i diritti civili, come detto, sarà ospite sabato 24 gennaio della kermesse della Lega a Roccaraso e Rivisondoli. Nell’intervista al quotidiano ha spiegato di aver letto l’invito della Lega “come un segno d’attenzione per certe battaglie”. E su Vannacci aveva aggiunto: “Peccato che non ci sarà”.

L’acredine tra i due non è di certo una novità. Già nel 2024, per esempio, si ricorda un diverbio in diretta a “Lo Stato delle cose” su Rai Tre, “La verità è che lei, come tutti gli ossessionati dell’omofobia, non fate altro che nascondere qualcosa che probabilmente reprimete fin dalla nascita”, aveva detto Pascale mentre Vannacci aveva ribattuto: “Non credo che lei sia laureata in psichiatria o psicologia. Se ho bisogno di farmi analizzare vado da uno specialista, non vengo certo da lei quindi la esorto a pensare bene sulle parole che ha espresso visto che non mi conosce”.