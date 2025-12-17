Pasquale Allevi ex sindaco di Folignano morto mentre gioca a padel, ha battuto la testa contro la parete

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si è spento a soli 66 anni Pasquale Allevi. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe scivolato durante una partita a padel e avrebbe battuto la testa contro un palo della recinzione che delimitava il campo. Ex medico dell’Ascoli Calcio, era stato anche sindaco di Folignano (Ascoli Piceno). Il suo decesso ha travolto l’intera comunità.

Morto durante una partita a padel

Le notizie sono ancora in divenire, specialmente sulle dinamiche che hanno portato alla tragedia. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre è morto Pasquale Allevi, stimato ex sindaco di Folignano (Ascoli Piceno).

Come riporta Il Resto del Carlino, il dramma si è consumato mentre Allevi si trovava all’Ancaria Padel di Castel di Lama per una partita insieme ad un gruppo di amici.

Dalle prime indiscrezioni emerge che Allevi avrebbe battuto la testa contro una struttura in metallo che delimita l’area di gioco, perdendo i sensi subito dopo l’impatto.

Immediatamente gli amici hanno chiamato il 118. I sanitari sono prontamente intervenuti con tutte le manovre di rianimazione, ma per Allevi non c’è stato niente da fare. Aveva solo 66 anni.

Chi era Pasquale Allevi

Come ricostruisce Cronache Picene, Pasquale Allevi era stato sindaco di Folignano dal 1999 al 2009, mentre dal 2009 al 2014 era stato assessore provinciale. Era originario di Roccafluvione.

Titolare del Pianeta Salute, un poliambulatorio alle porte di Ascoli, era stato anche medico sociale dell’Ascoli Calcio.

Il cordoglio del sindaco di Folignano

Appresa la notizia, il sindaco di Folignano Matteo Terrani ha affidato ai social il suo cordoglio. Nella sua nota il primo cittadino celebra “il ricordo dell’uomo” e riporta che Allevi era “una persona cordiale, disponibile e un professionista sempre attento alle esigenze dei propri pazienti”.

Quindi Terrani invia “il più sincero e profondo cordoglio per la sua scomparsa” alla famiglia dell’ex sindaco da parte dell’intera amministrazione comunale. Per il momento non è dato conoscere la causa della caduta. Alcune testate locali, ad esempio, non escludono il malore. Tanti i cittadini di Folignano, Roccafluvione e Ancarano colpiti e addolorati per la tragedia.

