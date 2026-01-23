Pasquale Calzone ha ucciso la moglie Assunta Currà a Mileto vicino Vibo Valentia poi si è suicidato
Omicidio-suicidio a Mileto, Vibo Valentia. Pasquale Calzone di 63 anni ha ucciso sua moglie Assunta Currà, di 55, e poi si è tolto la vita
A Mileto, in provincia di Vibo Valentia, c’è stato un omicidio-suicidio. A commetterlo è stato un commercialista, Pasquale Calzone, di 63 anni. L’uomo ha ucciso la moglie 55enne, Assunta Currà, e poi si è tolto la vita. La coppia era in fase di separazione, a segnalare l’accaduto è stato il fratello di Calzone.
Omicidio-suicidio a Mileto, Vibo Valentia
Nuovo caso di cronaca avvenuto nella serata di venerdì 23 gennaio a Mileto, in provincia di Vibo Valentia.
Qui, secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha ucciso sua moglie – con cui si stava separando – prima di togliersi la vita.
Notizia in aggiornamento…