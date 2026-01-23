NOTIZIE
Temi Caldi:

Pasquale Calzone ha ucciso la moglie Assunta Currà a Mileto vicino Vibo Valentia poi si è suicidato

Omicidio-suicidio a Mileto, Vibo Valentia. Pasquale Calzone di 63 anni ha ucciso sua moglie Assunta Currà, di 55, e poi si è tolto la vita

Pubblicato: Aggiornato:

simone gervasio

Simone Gervasio

GIORNALISTA

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

A Mileto, in provincia di Vibo Valentia, c’è stato un omicidio-suicidio. A commetterlo è stato un commercialista, Pasquale Calzone, di 63 anni. L’uomo ha ucciso la moglie 55enne, Assunta Currà, e poi si è tolto la vita. La coppia era in fase di separazione, a segnalare l’accaduto è stato il fratello di Calzone.

Omicidio-suicidio a Mileto, Vibo Valentia

Nuovo caso di cronaca avvenuto nella serata di venerdì 23 gennaio a Mileto, in provincia di Vibo Valentia.

Qui, secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha ucciso sua moglie – con cui si stava separando – prima di togliersi la vita.

Notizia in aggiornamento…

vibo-valentia-mileto-omicidio-moglie-pasquale-calzone-assunta-curra ANSA

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo