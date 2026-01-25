Pasquale 'Paky' Brunetti da Amici a La Preside: “Recitare mi ha insegnato a piangere, Michele mi ha cambiato”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Pasquale Brunetti, per molti semplicemente Paky, ha vent’anni e una storia che somiglia a un percorso di scoperta, non tanto del successo, quanto di sé. Della parte più profonda, più difficile da riconoscere, più facile da nascondere. Cresciuto a Napoli, tra l’affetto di un padre presente e la mancanza silenziosa di una madre scomparsa troppo presto, ha conosciuto fin da ragazzo il significato della disciplina. Prima a scuola, poi nella danza. La danza non è stata solo un talento da coltivare, ma un rifugio, una strada precisa, faticosa, quotidiana. L’ha portato ad Amici, ai teatri, ai musical. Ma non gli bastava. E lo sapeva. Quando è arrivata la recitazione, Pasquale Brunetti non cercava un ruolo. Cercava un modo per sentirsi. Per capirsi. Per aprirsi. E lo ha fatto nel modo più spiazzante possibile: davanti a una macchina da presa, nelle vesti di un ragazzo, Michele, in La preside, che, come lui, porta il peso di una casa complicata e la voglia di cambiare strada. «Prima non piangevo mai», racconta. «Nemmeno nella vita. Con Michele ho pianto sempre. E qualcosa si è mosso dentro». Pasquale Brunetti è un ragazzo lucido, spesso severo con se stesso, capace di mettersi in discussione con una maturità quasi adulta, ma anche con un senso costante di inadeguatezza. Non cerca conferme facili: cerca di meritarsele. Lo fa per sé, ma anche – forse soprattutto – per suo padre, che resta il centro emotivo della sua vita. È a lui che guarda ogni volta che si chiede se ha fatto abbastanza. È in lui che misura, ogni volta, la propria felicità. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Pasquale Brunetti racconta il lavoro e la fatica, l’amicizia e le scelte difficili, l’essere artista e l’essere figlio. Ma soprattutto racconta l’apertura: quel momento in cui smetti di difenderti e cominci a lasciarti guardare. Da un personaggio. Da un pubblico. Da te stesso.

Come sta vivendo questo momento della sua vita?

“Lo definirei un periodo di transizione, ma anche molto formativo. Sto imparando molto: su di me, su quello che faccio e su dove voglio arrivare. È una fase di grande crescita, sia sul piano professionale che personale”.

Quando ha letto il copione di La preside, che impressione ha avuto? Qual è stata la sua prima reazione davanti a Michele?

“La mia prima domanda è stata: ‘Come posso renderlo credibile in modo naturale?’. Non avendo mai studiato recitazione, non avevo strumenti tecnici per costruire un personaggio. Mi sono affidato all’istinto. Ho attinto ai ricordi, soprattutto legati alla scuola. Ho pensato ai ragazzi delle medie, a compagni che avevano qualcosa di Michele: un po’ giocosi, un po’ sarcastici, ma anche molto sensibili. Ho messo insieme tratti di persone reali. Così è nato il mio Michele”.

E cosa ha messo di Pasquale in Michele?

“È curioso, perché in realtà è stato più Michele a dare qualcosa a me. Al provino mi dissero: ‘Michele ha sempre il sorriso sulle labbra’. E io risposi, onestamente: ‘Pasquale è l’opposto’. Non perché sia triste, ma perché faccio fatica a sorridere, soprattutto quando sono teso o concentrato sul lavoro. In quei momenti divento molto serio. Michele, invece, mi ha insegnato a lasciarmi andare, ad accettare una parte di me più leggera. Se però devo dire cosa ho dato io a lui, direi l’umanità e l’emotività. All’inizio Michele non le mostra, ma col tempo si capisce che è molto più profondo. Questo lo sento vicino: anche io, all’apparenza, posso sembrare rigido, ma in realtà sono più sensibile di quanto sembri”.

Perché le viene difficile sorridere?

“Non mi viene naturale, soprattutto in ambito lavorativo. Di carattere sono serio e determinato. Quando sono su un set o in un contesto professionale, non riesco ancora a tenere insieme leggerezza e concentrazione. O sono rilassato e scherzo, oppure mi chiudo e penso solo a quello che devo fare. Non conosco vie di mezzo. È qualcosa su cui sto lavorando, ma per ora è così: quando lavoro, faccio fatica a lasciarmi andare del tutto”.

A che età ha cominciato a lavorare?

“Ho iniziato a 16 anni con la danza”.

Quindi ha imparato presto il significato della disciplina?

“Sì, l’ho capito molto presto, anche grazie alla scuola. In particolare, è stata la mia professoressa di matematica alle medie a trasmettermelo. Mi ha fatto capire che la disciplina non è solo un insieme di regole, ma un modo di affrontare le cose. Esiste nello studio, nella vita, nel lavoro. È un’educazione al percorso, un modo per rispettare ciò che si sta facendo. È stata una lezione fondamentale per me”.

Ha citato la scuola. In effetti ne ha frequentate tante: quella dell’obbligo, le scuole di danza, Amici… e ora una serie ambientata a scuola!

“Talmente masochista che al quinto anno ho dovuto lasciare gli studi per motivi di lavoro. E oggi… ci sono tornato. Sto finendo quello che avevo lasciato in sospeso”.

E com’era da studente?

“Molto determinato, e questo lo devo soprattutto a mio padre, Antonio. Lui voleva risultati. Solo impegnandomi a scuola mi permetteva di andare a danza. Quindi studiavo molto, perché era l’unico modo per fare ciò che amavo. Non ero uno studente perfetto, ma portavo sempre buoni risultati a casa. Ho sempre avuto una passione per lo studio. Lo considero fondamentale, non solo per la cultura generale, ma per formare davvero una persona”.

Suo padre era contrario al fatto che lei ballasse?

“All’inizio sì, un po’ lo era. Ma non perché non credesse in me. Era preoccupato, come credo qualunque genitore, per il futuro del proprio figlio. Fare l’artista è una strada incerta: un giorno lavori, il giorno dopo no. Lui diceva: ‘Va bene il ballo, va bene lo spettacolo, però prima viene la scuola’. Ci teneva molto che studiassi. E oggi lo capisco. Anzi, mi sento fortunato ad avere un padre così presente”.

Ha citato la sua professoressa delle medie, quella che le ha trasmesso il senso della disciplina. In generale, cosa pensa debbano fare gli insegnanti? Le è mai capitato qualcuno che le abbia dato davvero fiducia?

“Se parliamo di scuola, la mia professoressa ci ha dato un’impostazione chiara: disciplina e metodo di studio. Luisa Ranieri, durante la presentazione della serie, ha detto una frase che mi è rimasta impressa: ‘Lo studente non deve essere agevolato, altrimenti si rilassa’. E la mia insegnante era proprio così: severa, ma giusta. Nel mio percorso artistico, invece, una figura fondamentale è stata Marcello Sacchetta. È stato come un padre professionale. Mi ha preso sotto la sua ala quasi subito, senza conoscermi davvero, e mi ha trattato come un figlio. Mi ha coccolato, fatto crescere, dato fiducia e lavoro. Non mi considero un attore a tutti gli effetti, ma se oggi posso dire di aver recitato, è grazie a lui. È stato il primo a credere in me, anche in un ambito in cui io stesso faticavo a crederci”.

Quando ha capito che l’arte sarebbe stata la sua strada?

“In realtà l’ho capito prestissimo. Al terzo giorno di lezione di danza ho sentito che era quello che volevo fare nella vita. Ma già quando ho iniziato, a undici anni, ero convinto. Mi è bastato poco per innamorarmi”.

Cosa le dava la danza, a undici anni?

“Mi dava tutto. Innanzitutto, rendeva felice mia madre, e per me quello contava molto. Ma soprattutto mi ha aperto un mondo completamente nuovo. Prima giocavo a calcio, come tanti bambini, non avevo mai avuto contatto con l’arte. Con la danza ho scoperto qualcosa di profondo: emozione, tecnica, passione… un mondo vastissimo. E ho pensato: ‘È troppo grande per lasciarlo stare, voglio scoprirlo tutto’. Lì ho capito che sarebbe stato il mio futuro”.

Che ruolo hanno avuto le difficoltà in questo percorso? Cosa le hanno insegnato?

“Hanno avuto un ruolo fondamentale. I momenti di smarrimento sono quelli che ti formano davvero. Quelli belli ti nutrono, ma quelli difficili ti insegnano. Ogni artista attraversa fasi complicate, ed è giusto così: ti costringono a guardarti dentro, ti danno ispirazione. Ho sempre cercato di prendere il massimo anche dai momenti più duri”.

La danza è stata un sacrificio? Viene da Napoli, immagino che lasciare il calcio per scegliere la danza non sia stato semplice.

“Dal punto di vista dell’immagine, all’inizio sì. Venivo dal calcio, e i miei amici mi prendevano in giro. Dicevano: ‘Ma davvero vai a danza?’. Avevano in mente lo stereotipo dei film. Poi è successa una cosa curiosa: quando hanno visto che ero sempre circondato da ragazze, hanno cambiato atteggiamento. Hanno detto: ‘Allora è furbo’ (ride, ndr). Qualcuno di loro si è persino iscritto a danza dopo di me. Ricordo che a un certo punto è diventata quasi una moda nel nostro gruppo. E no, non mi sono mai sentito isolato per quella scelta. I miei amici mi hanno sempre rispettato, anche se all’inizio ci scherzavano su”.

Ha comunque scelto una strada diversa. E spesso, per chi vive in città come Napoli o Milano, arriva un momento in cui bisogna decidere tra due percorsi: quello facile ma rischioso, o quello più impegnativo ma sano. Lei come ha evitato la strada sbagliata?

“A dire la verità, non ho vissuto quel bivio in modo consapevole. Ero piccolo quando ho scelto la danza, quindi non percepivo il peso di quella decisione. Ma sì, era una scelta diversa da quella della maggior parte dei ragazzi intorno a me. Io ero ‘quello strano’, quello che invece del calcio o della scuola tradizionale, aveva scelto l’arte. Non sono cresciuto in un quartiere difficile, non vivo né al Vomero né a Posillipo. Passavo i pomeriggi a danzare o a provare coreografie a casa. Questo mi ha tenuto lontano da certi ambienti. Mi ha salvato, in un certo senso. E con gli anni la differenza si è vista: alcuni amici di infanzia hanno preso strade sbagliate. Io ero troppo preso da ciò che amavo fare, e questo mi ha protetto”.

Si dice che, come la danza, anche la recitazione aiuti a conoscersi meglio. Lei, attraverso Michele, che cosa ha scoperto di sé?

“Penso che ogni personaggio ci lasci qualcosa. Con Michele l’ho sentito in modo molto forte. Quando ti apri davvero a un personaggio, succede uno scambio: tu dai a lui, ma lui dà a te. Con Michele ho scoperto una parte della mia emotività che non avevo mai toccato. Nella vita sono molto chiuso, mi apro con il tempo, ma nemmeno con me stesso mi ero mai aperto del tutto. Con Michele è successo. Per esempio, il pianto. È uno dei gesti più universali, no? Eppure, io ho pianto pochissime volte nella mia vita. Con Michele mi è capitato spesso. Il personaggio si apre molto nel corso della serie, e ha permesso anche a me di farlo. È come se si fosse spalancata una finestra dentro di me. Ho capito che lasciarsi andare, anche emotivamente, è qualcosa di bello. È stata una scoperta importante, e la devo a lui”.

Come è arrivato alla recitazione?

“Sempre grazie a Marcello Sacchetta. Ero a Roma, stavo lavorando come ballerino, e lui mi chiamò: ‘Paky, stanno facendo i provini per Mare Fuori – Il musical. Io ti avevo pensato come ballerino, ma c’è un ruolo che mi sembra adatto a te: Pino ’o Pazzo. Vuoi provare?’. Ma io non sapevo nemmeno come si dicesse una battuta. Mi ha però mandato il copione e ho esaudito la sua richiesta di un self tape. Ero in hotel, registrai il video senza sapere nemmeno bene dove mettere l’inquadratura. Glielo mandai e lui lo girò ad Alessandro Siani, a cui piacque molto”.

E poi?

“Mi presero per il ruolo, che inizialmente aveva solo due battute. Ma quando arrivai in teatro, feci quelle due battute davanti ad Alessandro… non so che santo mi abbia aiutato (o forse sì), ma da lì in poi tutto cambiò. Lui rimase colpito e cominciò ad aggiungermi battute, monologhi. Mi diede fiducia. E grazie a lui conobbi anche l’agenzia TakeOff di Roma, che mi rappresenta ancora oggi”.

La danza prima, e poi la recitazione, l’hanno aiutata a prendere possesso del suo corpo?

“Assolutamente sì, soprattutto la danza. Quando sono arrivato in teatro, già da ballerino, mi sentivo a mio agio sul palco. Sapevo stare in scena, conoscevo il mio corpo, il mio equilibrio, come muovermi e come usare il fisico in modo coerente mentre dicevo una battuta.

Tutto questo lo devo alla danza. Anzi, penso che ogni attore dovrebbe studiarla, o almeno fare un lavoro sul movimento scenico. Non serve saper ballare, ma imparare a muoversi con consapevolezza cambia il modo di stare in scena. Ti dà una presenza diversa”.

Che rapporto ha con la sua immagine?

“Da ragazzo ci facevo molta più attenzione. Mi allenavo tanto, curavo l’aspetto. Ora il mio rapporto con il corpo è legato alla salute e al lavoro. Mi alleno, faccio stretching, vado dal fisioterapista… tutto per essere pronto fisicamente, per reggere il palco. La carriera di un ballerino è breve, e il corpo va trattato bene. Poi certo, se ti alleni stai bene anche fuori, ma non è più quella la priorità”.

Ha mai sentito la pressione di dover essere in un certo modo, fisicamente o come immagine?

“No, mai. Ho sempre cercato di essere me stesso. Ma essere sé stessi non vuol dire restare sempre uguali. Io sono tante cose, tante versioni. Sono sempre Paky, ma con sfumature diverse. Sul set sono in un modo, a casa in un altro, ma resto autentico. Non ho mai voluto omologarmi per piacere agli altri”.

E quel “se stesso” ha conquistato il pubblico, soprattutto ai tempi del talent. Come vive oggi la parola “successo”?

“Non mi piace. Mi mette a disagio. Io vorrei solo fare il mio lavoro, ma so che il successo ne fa parte. Sto imparando a gestirlo, anche grazie alle persone che ho accanto. È una conseguenza, non un obiettivo. A volte lo vivo più come un peso che come una conquista”.

C’è stato un momento in cui ha pensato: “Non ce la faccio più”?

“Mai. Lo dico sinceramente. Nemmeno nei momenti più difficili. Anzi, sono proprio quelli a darmi forza. È una questione di mentalità: sono cresciuto con un padre che mi ha sempre spinto a non mollare. Anche se un giorno dovessi cambiare mestiere, continuerei a costruire. Non riesco a lasciarmi andare”.

E al contrario, ha mai pensato: “Ce l’ho fatta”?

“Spero di no, sinceramente. È proprio il fatto di non sentirmi mai arrivato che mi spinge ad andare avanti. Ci sono stati momenti importanti: entrare ad Amici, vincere il provino per La preside, sentire mio padre dire ‘sono orgoglioso di te’. In quei momenti mi sono detto: ‘Ok, sto facendo bene’. Ma non è un punto di arrivo, e forse è meglio così”.

Sembra molto esigente con se stesso. C’è qualcosa che non sopporta del suo carattere?

“Sì, la mia autocritica. So che mi fa crescere, ma a volte esagero. Le faccio un esempio: qualche giorno fa ho fatto un’intervista per TG2 Storie. A un certo punto mi sono impappinato, ho ripetuto due volte ‘diciamo’. Una sciocchezza, ma ci ho pensato per due giorni. So che è un rapporto un po’ malato col perfezionismo, ma è sempre stato così. È quello che mi ha fatto migliorare”.

E questa severità con se stesso è innata o è frutto di un momento preciso?

“No, non c’è sempre stata. È nata quando ho iniziato a danzare. Nel calcio non avevo questo approccio. Ma la danza è un ambiente in cui il confronto è continuo: ti guardi allo specchio, guardi gli altri, ti paragoni. Vedi chi ha più tecnica, più controllo, più espressività. E questo ti spinge a dare di più, a migliorarti, a diventare esigente con te stesso. La danza va a braccetto con l’idea di perfezione. Da lì è iniziata la mia severità interiore. E credo sia stata la chiave per diventare più forte”.

Ma quando ha partecipato ad Amici e non ha vinto, l’autocritica le ha fatto male?

“Sì, ma non è stata frustrazione fine a sé stessa. Mi è dispiaciuto perché se faccio qualcosa, la voglio fare al massimo. Se entro in una gara, è perché voglio vincerla. Altrimenti non ci entro. Quando sono andato ad Amici, il mio obiettivo era arrivare fino in fondo. Poi certo, accetto tutto il bello che c’è stato, ringrazio per l’esperienza e vado avanti. Ma dentro, mi è rimasto il dispiacere”.

Cosa le ha lasciato quell’esperienza?

“Mi ha insegnato a essere meno impulsivo. Prima dicevo tutto quello che pensavo, anche nel modo sbagliato. Dopo Amici ho imparato a fermarmi, a riflettere prima di parlare. A capire che certi pensieri si possono esprimere in modo diverso, con più calma, con più lucidità. È stato un passaggio importante, soprattutto dal punto di vista umano”.

Ma chi è istintivo come lei come reagisce alle critiche altrui?

“Dipende. Se sono sul piano personale, non ci do troppo peso. Chi non mi conosce non può giudicarmi davvero. Spesso la gente, dopo avermi incontrato, mi dice: ‘Ah, non sei come ti avevo immaginato in tv’. E ci sta, in televisione sto lavorando, non sono me stesso al cento per cento.

Sul piano artistico, invece, le critiche le ascolto. Anche quelle negative, se sono sensate. Se mi toccano, mi fermo, ci ragiono. Le critiche costruttive, anche quando feriscono, fanno bene. Quelle sul piano fisico o estetico, invece, non le considero nemmeno: non ha senso starci dietro”.

Quando si pone delle domande su di lei, qual è quella che la spaventa di più?

“Ce n’è una che mi faccio spesso: ‘Ce la farò?’. Non parlo solo del lavoro. Mi chiedo se riuscirò a costruirmi una vita vera, una famiglia, a lasciare qualcosa di mio, anche alle persone che amo. La mia paura più grande è non essere all’altezza. Ma ogni giorno lavoro per esserlo”.

E cosa significa per lei “famiglia”?

“Famiglia è chi antepone il tuo bene al proprio. A Napoli si dice: ‘Nessuno ti dice: lavati la faccia che sei più bello di me’. Ma in famiglia sì. A casa siamo in sei: mia sorella, figlia di entrambi i miei genitori; una sorellina, figlia di mio padre e della sua compagna; un fratellino, figlio della compagna di mio padre; mio padre; la sua compagna; e io. Siamo diversi, ma molto uniti. E ci vogliamo davvero bene”.

Quand’è stata l’ultima volta che si è abbracciato, metaforicamente?

“Quando ho iniziato a girare La preside. Era un progetto enorme per me. Passare dalla danza a essere protagonista su Rai 1 con Luisa Ranieri… mi sembrava troppo. Mi sentivo piccolo. Allora mi sono abbracciato, mi sono detto: ‘Dai, ce la puoi fare’. Perché, anche se hai persone che ti supportano, è compito poi tuo crederci davvero”.

Si è concesso tutti gli abbracci che avrebbe dovuto darsi?

“No, non me li sono dati tutti. Qualcuno sì, ogni tanto per dirmi ‘bravo’, ma sono rari. Forse me ne darò un altro quando finirò di vedere l’ultimo episodio della serie. Vedremo”.

Se dovesse raccontarmi la storia di Michele, come la sintetizzerebbe?

“Michele è un ragazzo di Caivano, vive una situazione familiare e sociale molto complicata. La madre lavora sempre, è praticamente assente. Il padre è in carrozzina, lo si vede sin dal primo episodio. Intorno a lui c’è degrado, non solo economico, ma anche nei rapporti. Quando incontra la scuola, e in particolare la preside, intuisce che può esserci qualcosa di diverso, una possibilità di salvezza. Ma allo stesso tempo non vuole perdere l’amicizia che l’ha sempre sostenuto. Si ritrova a cercare un equilibrio tra il cambiamento e le sue radici. Vedremo se riuscirà a tenerle entrambe o se dovrà rinunciare a qualcosa”.

L’amico per Michele è Nicola. Quanto è stato importante per lei avere accanto amici veri, persone che l’hanno aiutata a capire chi era?

“Tantissimo. Quando ero piccolo avevo un amico d’infanzia che faceva danza, io giocavo a calcio. Un giorno, dopo scuola, mi disse: ‘Vieni a casa mia, ma prima ho danza. Mi fai compagnia?’. Io andai con lui. L’insegnante mi vide seduto e mi spronò: ‘Che fai lì? Vieni a provare’. Ci sono andato, e da lì è nato tutto. Quell’amicizia è poi finita, senza traumi. Le strade cambiano. Ma più avanti ne ho trovata un’altra, più adulta, con Antonio D’Aquino, quando abbiamo fatto insieme il musical di Mare Fuori. Antonio è un pezzo di cuore. Abbiamo vissuto insieme per un anno, da coinquilini. È più grande di me e mi ha fatto crescere tanto. Ogni giorno mi stimolava”.

Cosa le manca per essere felice?

“Nulla. In questo momento, sono felice. Mi sento in pace con me stesso, e questo non è scontato. Spesso si sopravvive. Io invece, ora, sto vivendo. E forse sono felice anche perché lo è mio padre. Il suo umore incide tanto sul mio”.

Che rapporto hai con lui?

“È mio padre, come solito rispondere a chi me lo chiede. Per me è un punto fermo, è lo stimolo più grande che ho. Qualche giorno fa, ho ballato con Sal Da Vinci, alla ventisettesima replica dei suoi live. E non avevo mai ballato così bene. E sa perché? A vedermi c’era mio padre. Lui di danza non capisce nulla, potrei anche stare fermo… ma sapere che era lì, che mi avrebbe detto qualcosa dopo, mi ha spinto a dare tutto. Non è paura del giudizio: è voglia di vedere quella luce nei suoi occhi. Quella soddisfazione è il mio motore”.

Anche perché immagino che suo padre abbia avuto un peso enorme sulle sue spalle.

“Ha fatto tantissimo per me e mia sorella. E io non riuscirò mai a restituirglielo del tutto. Posso provarci, ma quello che ha fatto lui è enorme”.

Le è pesata l’assenza di sua madre?

“È una domanda a cui rispondo sempre, ma la risposta non smette di sorprendere. A livello pratico, sì: certi momenti non si recuperano. Ma a livello di presenza, io l’ho sempre sentita. Sempre. In ogni scelta, in ogni gesto. È come se non se ne fosse mai andata. E non lo dico per dire. Solitamente non ne parlo forse per paura ma credo che là fuori possa esserci qualcuno che sta vivendo la stessa esperienza: mancano i corpi ma l’energia c’è”.

C’è stato un momento sul set della serie La preside in cui si è detto: ‘Ci sono’?

“Sì, e non l’ho mai raccontato a nessuno, solo a mio padre. C’era una scena tosta, dove recitavo una poesia di Eduardo De Filippo sull’amore. Dovevo piangere, ma avevo un blocco. Tutto dentro, occhio lucido, ma niente lacrime. Il produttore voleva darmi in collirio ma ho detto di no. Ecco, in quel momento sono crollato e ho pianto davvero. Luisa Ranieri è venuta a vedere il primo piano, poi mi ha raggiunto. Piangeva anche lei. Mi ha guardato, mi ha toccato il petto, ci siamo guardati negli occhi, in silenzio, piangendo. È stato il mio ‘ci sono’. Perché puoi dire tutto con le parole, ma l’emozione non mente. Se emozioni qualcuno, si vede. E se riesci a emozionare Luisa Ranieri… qualcosa significa”.