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Pasquale Racesi, 56 anni, è morto sabato 21 novembre durante una battuta di caccia a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. Il cacciatore si è accasciato a terra mentre era in campagna con gli altri partecipanti. I carabinieri stanno verificando se a colpirlo sia stato uno sparo partito per errore dall’arma di uno del gruppo. A Varapodio, il suo paese d’origine, il Comune ha annullato il concerto previsto per la serata.

Pasquale Racesi morto a Oppido Mamertino

Secondo quanto riporta Ansa, la battuta si svolgeva nelle campagne di Piminoro, frazione di Oppido Mamertina. Era il primo pomeriggio quando Racesi, che si trovava nei boschi con il suo gruppo, è caduto a terra.

Il Messaggero ricostruisce quanto accaduto a partire da uno sparo, sul quale si concentra ora l’attenzione degli investigatori. Resta da stabilire da quale arma sia partito il colpo.

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Per ricostruire quei momenti sarà importante il racconto di chi si trovava a Piminoro insieme a Racesi e potrà riferire ciò che ha visto o sentito durante la battuta.

La notizia è arrivata a Varapodio mentre erano in programma le celebrazioni per i trent’anni del Comune. Tra le iniziative in calendario per sabato sera c’era un concerto di musica leggera, come ricorda Il Messaggero.

Le indagini sul colpo esploso durante la battuta di caccia

Come riferisce Il Lametino, della morte di Racesi è stata informata la Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, chiamati a ricostruire la dinamica dello sparo e a stabilire eventuali responsabilità.

Secondo l’ipotesi riportata da LaC News24, a impugnare l’arma dalla quale sarebbe partito il colpo potrebbe essere stato un altro cacciatore del gruppo. Che lo sparo sia stato accidentale resta, al momento, una delle circostanze da verificare.

Il ricordo di Pasquale Racesi nelle parole del sindaco di Varapodio

“Pasquale era uno di noi”. Così Orlando Fazzolari, sindaco di Varapodio, ha ricordato il 56enne al microfono di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Fazzolari ha parlato di un uomo che i suoi concittadini erano abituati a incontrare nelle occasioni di festa in paese. “Era una persona solare e partecipava sempre alle nostre iniziative”, ha raccontato.

Nello spiegare che cosa rappresenti la perdita di Racesi per Varapodio, il sindaco ha rivolto un pensiero soprattutto ai familiari. Ha ricordato quanto contassero sull’aiuto di Pasquale e ha espresso il dolore dei cittadini per una morte che ha colto tutti di sorpresa. In segno di cordoglio, l’amministrazione ha cancellato l’appuntamento musicale della sera. Nei giorni scorsi a Quiliano, nelle campagne del Savonese, due cacciatori sono morti durante una battuta. Le vittime erano cugini tra loro. Secondo le ipotesi, uno dei due potrebbe aver scambiato l’altro per un cinghiale e, sconvolto per la tragedia, potrebbe essersi tolto la vita.