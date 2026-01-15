Pasquale Stanzione presidente del Garante della Privacy indagato, GdF in sede dopo Report: il post di Ranucci

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La guardia di finanza negli uffici del Garante della Privacy, perquisizioni e accertamenti che rientrano in una indagine avviata dalla procura di Roma in seguito ai servizi di Report. Il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione, sarebbe indagato assieme agli altri membri del collegio per le ipotesi di reato di peculato e corruzione. Al centro dell’inchiesta le spese di rappresentanza dell’ente, ma anche presunti conflitti di interesse e possibili irregolarità nella gestione interna dell’Autorità.

Gdf nella sede del Garante della Privacy

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, militari della guardia di finanza si sono presentati nella sede del Garante della Privacy per effettuare perquisizioni e acquisire documentazione.

Gli accertamenti, riporta Ansa, rientrano nell’indagine avviata dalla Procura di Roma a novembre in seguito alla denuncia dei sindacati e ai servizi di Report.

Il post di Sigfrido Ranucci

Anche Sigfrido Ranucci ha dato la notizia delle perquisizioni nella sede del Garante, parlando di una indagine aperta dopo i servizi di Report.

“Al centro delle inchieste – scrive su Fb – ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio. le spese per la carne comprata dal presidente Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories”.

Indagato il presidente Pasquale Stanzione

Secondo quanto riporta Repubblica, il presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, risulta indagato per corruzione e peculato.

Come lui sono indagati gli altri componenti del collegio dell’Autorità: Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbero le spese del collegio e alcune procedure di sanzioni risultate opache.

Ma anche presunti conflitti di interesse e possibili irregolarità nella gestione dell’Autorità, accessi abusivi a sistemi informatici e rivelazione di segreti d’ufficio.

Chi è Pasquale Stanzione

Nato a Solopaca in provincia di Benevento, 80 anni, Pasquale Stanzione è un giurista esperto di diritto privato e della famiglia.

È stato a lungo professore di Diritto privato e preside della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno.

Presidente dei giuristi cattolici, autore di numerose pubblicazioni, è stato anche docente alla Link Campus University di Roma.

Nel 2021 è stato insignito da Mattarella dell’onorificenza di “Cavaliere di Gran Croce”.

Dal luglio 2020 Stanzione è presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Cosa c’era nei servizi di Report

L’indagine era nata da una denuncia dei sindacati, che era anche stata raccontata nei servizi di Report.

Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci, nella notte tra l’1 e il 2 novembre nella sede del Garante sarebbero entrati non solo i membri del Collegio ma anche dei soggetti esterni.

Una presenza anomala, dato il giorno festivo, e prolungata. Tutto falso invece secondo i diretti interessati.

Report aveva poi parlato della multa inflitta a Meta per i primi modelli di smart glasses: gli uffici del Garante avevano inizialmente proposto una sanzione da 44 milioni di euro, poi ridotta a 12,5 milioni dopo un incontro tra Ghiglia e un dirigente di Meta Italia, Angelo Mazzetti.

C’è poi la vicenda del segretario generale Angelo Fanizza, che avrebbe chiesto al dipartimento informatico dell’Autorità di estrarre e-mail e accessi dei dipendenti, nel tentativo di individuare la “talpa” dopo la prima puntata di Report.

Una richiesta definita illegittima dallo stesso dirigente della sicurezza informatica del Garante. Fanizza si è poi dimesso il 20 novembre scorso.

Sullo sfondo uno scontro tra Report e il Garante che va avanti da mesi tra multe, diffide, dichiarazioni e minacce di querela.

Uno scontro partito a ottobre dopo la multa inflitta alla Rai per la pubblicazione su Report di un estratto di una conversazione telefonica tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini.