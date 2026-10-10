Pasqualino Maione, dopo Amici: “La musica non è in debito con me e io non sono in debito con lei”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Pasqualino Maione ha 42 anni e un problema piuttosto curioso con il tempo: per una parte del pubblico continua ad averne poco più di venti. È il destino di chi entra molto giovane nelle case degli italiani attraverso la televisione. Un’immagine si deposita nella memoria collettiva e lì rimane, mentre la persona che conteneva continua, naturalmente, a vivere. Per molti, quindi, Pasqualino Maione è ancora Paky di Amici. Il ragazzo napoletano dalla voce potente che nel 2008 arrivò fino al terzo posto del talent di Maria De Filippi. Lui non sembra avere alcuna intenzione di ribellarsi a quella fotografia. Non considera “ex di Amici” un’etichetta dalla quale liberarsi e non prova quell’imbarazzo retrospettivo che qualche volta accompagna ciò che siamo stati. Al contrario, rivendica quell’esperienza. Il punto, semmai, è capire che cosa sia successo alla persona dopo che la fotografia è stata scattata. Ed è parecchio. Quando incontriamo Pasqualino Maione per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, la prima impressione è che non abbia sviluppato una particolare vocazione per la diplomazia. Ce lo dice quasi subito: «Sono molto permaloso». Dall’altra parte trova un intervistatore che qualche mese prima lo aveva provocato sui social e che non ha una grande propensione a girare intorno alle domande. I presupposti per sessanta minuti complicati, insomma, ci sarebbero tutti. Invece quella piccola diffidenza iniziale finisce per diventare uno degli elementi più interessanti della conversazione. Le distanze si accorciano, qualche difesa cade e l’intervista prende una strada diversa da quella che avrebbe potuto avere. Il punto di partenza è Sbagliato, il suo nuovo singolo. Ma la parola del titolo è troppo interessante per lasciarla confinata dentro una canzone. Essere sbagliati. Sentirsi sbagliati. Avere sbagliato persona, momento, ambizione. Oppure scoprire, a distanza di anni, che qualcosa che avevamo giudicato un errore era soltanto una parte della nostra storia che non avevamo ancora imparato a guardare dalla distanza giusta. Da lì abbiamo provato a fare una cosa molto semplice: togliere progressivamente Pasqualino Maione dal palcoscenico per vedere chi sarebbe rimasto. Siamo tornati al bambino nato in Germania, ai ricordi sorprendentemente nitidi dei suoi primi quattro anni, al trasferimento in Italia e alla voce scoperta quasi prima dagli altri che da lui. Poi al ragazzo che sceglie la musica, alla televisione, alle aspettative che inevitabilmente nascono quando il successo arriva presto. E infine all’uomo che oggi guarda quel ragazzo da una distanza sufficiente per chiedersi quanto gli somigli ancora. Perché tra i vent’anni e i quarantadue non c’è soltanto una somma di compleanni. Ci sono le cose che abbiamo ottenuto e quelle che credevamo ci spettassero. Le persone che abbiamo lasciato andare e quelle che sono rimaste. Le ambizioni che resistono, quelle che cambiano forma e quelle che, a un certo punto, scopriamo di poter ridimensionare senza per questo considerarci sconfitti. Nel caso di Pasqualino Maione c’è stato anche qualcosa che ha imposto una cesura molto più profonda. Ne parla durante la conversazione senza cercare scorciatoie sentimentali e senza chiedere compassione. È uno spartiacque che ha cambiato il rapporto con se stesso, con il proprio corpo, con la musica e soprattutto con quella parola enorme e abusata che chiamiamo futuro. Raccontarlo qui significherebbe sottrarre all’intervista proprio il momento in cui il lettore capisce che la conversazione ha cambiato direzione. Meglio allora partire da un’altra parola: serenità. Alla fine della nostra chiacchierata chiediamo a Pasqualino Maione se oggi sia felice. La sua risposta contiene una distinzione apparentemente piccola, ma forse decisiva. La felicità assoluta gli sembra qualcosa di quasi irraggiungibile. Preferisce definirsi sereno. Come ci sia arrivato è la parte della storia che vale la pena lasciare raccontare a lui.

Partiamo dal titolo del suo ultimo singolo, Sbagliato. La canzone parla di una relazione, ma ‘sbagliato’ è anche una parola che possiamo sentirci addosso nella vita. In quali circostanze si è sentito sbagliato?

“In realtà, non mi sono mai sentito sbagliato, né qualcuno mi ha mai fatto sentire tale”.

Mai? Neppure nel lavoro o in amore?

“No. Nella canzone, invece, sono io a considerarmi sbagliato, ma in una situazione ben precisa. Se parliamo della vita in generale, direi di no”.

C’è qualcosa che, per molto tempo, in amore ha considerato un errore e che oggi non è più così sicuro fosse davvero sbagliato?

“Sì. Proprio il fatto di pensare ancora a quella persona, nonostante sia stato io a lasciarla andare. Mi sono chiesto: ‘È sbagliato continuare a pensare a quella persona, nonostante sia stato io a lasciarla andare? Dovrei sentirmi in colpa perché adesso mi torna in mente?’. All’inizio pensavo di sì. In fondo, ero stato io a lasciarla andare: che senso aveva, allora, continuare a pensarla? Poi ho capito che non c’era nulla di sbagliato, perché certi legami non si dimenticano. Restano parte di noi, dei nostri ricordi, e continuano ad accompagnarci. Il fatto che una persona si sia allontanata o non sia più fisicamente accanto a noi non significa che il suo ricordo non possa riaffiorare e, in qualche modo, restituirci la sua presenza. Al di là del tempo e dello spazio”.

Ma siamo sicuri che a mancarci sia sempre l’altra persona? Non potrebbe mancarci anche chi eravamo noi quando stavamo con lei?

“Sì, certamente. Manca anche quella parte di noi. Quando si sta con qualcuno si è in un certo modo, mentre da soli si può essere diversi. Si fanno esperienze che altrimenti non si vivrebbero, si sviluppano pensieri differenti e si condividono momenti che esistono proprio perché si è in due. Inevitabilmente viene a mancare anche quella dimensione. Come diceva lei, può mancare quella parte di sé che emergeva nella relazione, che piaceva e che, una volta finito il rapporto, non trova più lo stesso spazio”.

Quale parte di lei è venuta meno quando è finita una relazione?

“Mi è mancato avere giornate scandite anche dall’impegno verso un’altra persona, programmare attività insieme, il contatto fisico, naturalmente, ma anche confrontarsi e fare progetti. Sono molti gli aspetti di una relazione che, quando finisce, possono mancare”.

C’è però un’altra difficoltà. Quando ricordiamo qualcuno che è stato importante nella nostra vita, il ricordo non corrisponde necessariamente alla realtà: con il tempo tendiamo ad abbellirlo, quasi a mitizzarlo. Come facciamo a distinguere la persona reale da quella che abbiamo costruito nel ricordo?

“Cerchiamo di conservare soprattutto i momenti belli. Quelli dolorosi rimangono e possono lasciare delle ferite, ma si tende comunque a privilegiare ciò che di positivo abbiamo vissuto. E il tempo, sicuramente, contribuisce ad abbellire ulteriormente quei ricordi. Cerco di fare proprio questo. Se penso a una persona che è stata importante per me, preferisco concentrarmi sui momenti belli anziché su quelli negativi che abbiamo vissuto. Altrimenti il ricordo perde la sua bellezza e anche ricordare diventa meno piacevole”.

‘Ricordo’ è anche una parola bellissima, perché richiama l’idea di riportare qualcosa al cuore. Se pensa ai suoi 42 anni, qual è il primo ricordo caro che le viene in mente?

“Ce ne sono tanti. Se parto dall’infanzia, il primo ricordo bello che mi viene in mente è la Germania. Sono nato lì e ci ho vissuto fino ai quattro anni. Ricordo ancora l’asilo che frequentavo, la maestra e persino alcuni compagni, nonostante fossi molto piccolo. In particolare, ricordo Oliver, con cui trascorrevo moltissimo tempo. Qualcuno potrebbe dirmi: ‘Ma aveva soltanto quattro anni’. È vero, eppure conservo ricordi di quel periodo. Forse sono rimasti così impressi perché appartengono a una fase della mia vita che è cambiata completamente quando mi sono trasferito in Italia. Può darsi che siano legati anche al piccolo trauma rappresentato da quel trasferimento. Lasciare la Germania per l’Italia potrebbe essere stato destabilizzante per un bambino. Oggi, però, ciò che allora forse ho vissuto come un trauma si è trasformato soprattutto in un ricordo”.

Che bambino era quel Pasqualino?

“Divertente, simpatico, intraprendente, vivace e vispo. Ero il burlone, quello che faceva gli scherzi e amava divertirsi. Naturalmente facevo anche i capricci, ma mi ricordo soprattutto come un bambino molto attivo e pieno di energia”.

Quale parte di quel bambino è riuscito a conservare? In che cosa si riconosce ancora?

“Praticamente tutto. Me lo sono portato dietro. Sono ancora vivace, attivo, divertente e scherzoso. Ovviamente nel corso della vita si cambia, ma alcuni tratti rimangono. Per esempio, continuo ad avere un carattere allegro e da burlone. Credo che sarà sempre così, probabilmente anche a ottant’anni”.

Come si riesce a conservare quella parte di sé nonostante le difficoltà che inevitabilmente incontriamo crescendo?

“Perché non riesco a farne a meno. Fa semplicemente parte di me”.

Torniamo per un momento al passaggio dalla Germania all’Italia. Quando ha cominciato a sentire l’Italia come casa?

“In realtà, fin da subito. Anche in Germania parlavamo sempre in napoletano, si parlava spesso dell’Italia e ogni anno tornavamo qui in vacanza. Per questo l’ho sentita immediatamente come casa. Certo, all’inizio ho avuto qualche difficoltà, soprattutto con la lingua, perché mescolavo il tedesco e il napoletano. Poi, purtroppo, ho dimenticato il tedesco, perché ho iniziato a parlare soltanto italiano e napoletano. Mi dispiace averlo perso: mi sarebbe piaciuto continuare a parlarlo”.

Crescendo, quando ha sentito per la prima volta che quel bambino stava lasciando spazio a un adulto?

“Forse quando mi sono iscritto all’università. Scelsi Lingue e letterature straniere all’Orientale di Napoli. Il passaggio dal liceo all’università mi fece pensare: ‘Sto crescendo, mi sento più maturo’. Poi non ho concluso quel percorso. Ho continuato a studiare per un periodo, ma la passione per il canto era più forte. Partecipavo ai concorsi, mi dedicavo sempre di più alle serate e facevo gavetta. Poi arrivarono i provini di Amici, fui preso e lasciai definitivamente l’università”.

Ha qualche rimpianto per non aver concluso quel percorso?

“Un po’ sì. Se avessi continuato, probabilmente mi sarei laureato. È andata diversamente e va bene così”.

US: Sante Cossentino

Quando ha capito, invece, di avere una predisposizione per il canto? Quando si è accorto di avere una voce che aveva bisogno di esprimersi?

“L’ho sempre espressa, fin da piccolo. Alle elementari furono le maestre a farmi capire che avevo una predisposizione. Durante ogni recita scolastica, a Natale o in altre occasioni, sceglievano sempre me come solista. Mi chiedevo: ‘Perché proprio me? Ci sono tanti altri bambini’. Probabilmente ero tra i più intonati e avevo una particolare musicalità. Le maestre se ne accorsero prima di me. Da quel momento è stato un crescendo. Cantare mi divertiva moltissimo. Succedeva anche ai matrimoni o durante altre cerimonie. Qui a Napoli sono occasioni molto festose, nelle quali la musica ha un ruolo centrale. Mi davano il microfono e iniziavo a cantare. Mi piaceva molto, e parliamo di quando avevo appena sei o sette anni”.

A un certo punto, quindi, quella che inizialmente era stata un’intuizione delle sue maestre è diventata una sua scelta. Nietzsche scriveva che ‘bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante’. Se la stella è l’artista, qual è stato il caos che l’ha fatta nascere?

“Non credo che per me sia stato così. Non penso che serva necessariamente un caos per far nascere una stella. Certo, potremmo pensare al Big Bang, da cui ha avuto origine tutto, ma non mi riconosco in quell’immagine. Quella stella è nata semplicemente perché doveva nascere. Sentivo il bisogno di esprimere ciò che avevo dentro e la musica, soprattutto il canto, ma anche il ballo, che ho sempre amato fin da piccolo, erano i mezzi attraverso i quali riuscivo a farlo. Non avevo un caos o un trauma da esprimere, né cercavo di stare al centro dell’attenzione per colmare una mancanza. Ho avuto una famiglia che mi ha cresciuto bene e ho sempre ricevuto un affetto immenso dai miei genitori e dai miei fratelli. Non c’era, quindi, alcun caos all’origine di questa esigenza artistica”.

È rimasto così, ancora oggi, il suo rapporto con la musica? Crescendo sente maggiormente il bisogno di esprimere attraverso le note ciò che magari non riesce a comunicare soltanto con le parole?

“No, non direi. È semplicemente un’altra forma di espressione. Oltre alle parole, utilizzo la musica. Sono modalità diverse, perché attraverso il canto e le note si raggiungono vibrazioni ed emozioni che difficilmente si riescono a trasmettere in altro modo. La musica è straordinaria. Può essere una terapia, una medicina, una presenza fondamentale. È quasi come vivere contemporaneamente in due dimensioni: quella della vita e quella della musica. Non sono, però, mondi separati. Si toccano continuamente, come due binari che a un certo punto finiscono per incontrarsi”.

In questi due binari che finiscono per incontrarsi, non ha mai avuto paura di ferirsi esponendosi attraverso la musica? Di mettersi troppo a nudo?

“No, anzi. Non significa ferirmi, ma curarmi. È esattamente il contrario. La musica mi ha curato da tutto. Quando sto male, quando vivo un trauma, una brutta esperienza o un momento di difficoltà, la musica mi cura. Non rappresenta il rischio di ferirmi o di fare del male alla mia anima. Al contrario, mi aiuta a guarire”.

Il pubblico ha imparato a conoscerla quando era poco più che ventenne. Nel frattempo ha vissuto tante altre esperienze che chi non la conosce personalmente non può sapere. Quando oggi guarda quel ragazzo che appariva in televisione, magari rivedendo qualche vecchio video, si riconosce ancora oppure le sembra un’altra persona?

“No, rivedo sempre la stessa persona, con lo stesso entusiasmo. La voglia di mettermi in gioco è rimasta intatta. È semplicemente passato il tempo: magari c’è qualche ruga in più, ma l’anima è la stessa. Quella non è cambiata affatto”.

Di recente ha detto che non le pesa essere definito un ‘ex di Amici’. Quell’esperienza, però, fa sì che molte persone continuino a vederla attraverso l’immagine che avevano di lei allora. Non ha mai sentito il bisogno di liberarsi da quell’immagine e dal ricordo che gli altri hanno conservato?

“No, perché è anche grazie a quella trasmissione se oggi sono quello che sono e se le persone mi riconoscono. Non mi ha mai pesato, anzi. Dico con orgoglio di aver partecipato ad Amici. Forse all’epoca il programma veniva percepito diversamente e poteva persino penalizzarti: chi proveniva da lì rischiava di essere messo da parte o di non essere preso in considerazione, perché Amici era visto soprattutto come un programma televisivo. Con il tempo si è capito che non era così, e se ne sono accorte anche le case discografiche. Da più di quindici anni, per esempio, sul palco di Sanremo arrivano e vincono anche artisti provenienti da Amici. Significa che qualcosa è cambiato”.

Marco Carta contribuì molto a sdoganare il tutto.

“Infatti vinse proprio nell’anno della mia partecipazione. Da quel momento iniziò a cambiare tutto. Per questo, per me, aver partecipato ad Amici resta motivo di orgoglio”.

Le chiedo una risposta secca: pensa che la musica le abbia restituito tutto quello che lei ha investito nella musica?

“Metà e metà. Sto ancora aspettando. Sul piano delle emozioni mi ha dato tantissimo, ma credo possa offrirmi ancora molto e continuo a sperarlo. Sono fiducioso rispetto alle opportunità che potrebbero arrivare. L’importante è non perdere mai la voglia di arrivare e di continuare a sognare, perché non si smette mai di farlo. La musica non è in debito con me, così come non lo sono nei suoi confronti”.

Le chiedo di peccare per un momento di presunzione, ma perché sono io a domandarglielo: che cosa pensa non sia stato ancora compreso, musicalmente, di Pasqualino Maione?

“Forse ho partecipato ad Amici nel periodo sbagliato. All’epoca si dava spazio soprattutto al vincitore, mentre il secondo e il terzo classificato ricevevano molta meno attenzione. Oggi è diverso: i ragazzi vengono prodotti fin dall’inizio, pubblicano singoli e possono contare su una promozione televisiva, pubblicitaria e radiofonica. Noi non avevamo queste opportunità. Per questo penso che, se partecipassi oggi, avrei maggiori possibilità di far conoscere pienamente il mio percorso artistico. Quello fu, in un certo senso, un anno di sperimentazione. Probabilmente non ebbi lo spazio necessario perché l’attenzione doveva concentrarsi soprattutto sul vincitore, che era Marco. È andata così. Forse avrei dovuto partecipare l’anno successivo, perché da allora le opportunità iniziarono ad aumentare anche per gli altri concorrenti. Io, invece, ho dovuto costruire il mio percorso da solo”.

Che cosa intende quando dice di aver dovuto costruire il suo percorso da solo?

“Il mio primo album l’ho prodotto personalmente. Non avevo alle spalle un’etichetta discografica, come accade più spesso oggi. L’investimento, quindi, è stato interamente mio”.

Quell’investimento le è poi tornato indietro?

“Con il tempo, sì. Ce n’è voluto parecchio, però”.

A proposito di tempo: ha dovuto rivedere e ricalibrare le sue ambizioni?

“Sì, sicuramente. Con il tempo si cresce, si matura e si comprende che non si può vivere soltanto di un sogno. Non ci si può aggrappare esclusivamente a quello: bisogna coltivare anche altre ambizioni. Nel frattempo ho conseguito alcune specializzazioni, un altro diploma e una qualifica per diventare docente. Ho cercato, quindi, di costruire anche altri percorsi. Poi, purtroppo, ho dovuto fermarmi. La vita mi ha messo davanti alcuni ostacoli che mi hanno costretto a uno stop di tre anni. In quel periodo è cambiato tutto, perché si comincia a guardare la vita da una prospettiva diversa. Si attribuisce importanza ad altri aspetti, si riflette su ciò che conta davvero e si rivedono molte priorità. A quel punto si soffre forse anche meno per un sogno che non si realizza, perché il desiderio più grande diventa vivere e stare bene. Dopo quello che ho vissuto, questa è diventata la priorità. Perciò sono sereno. Sono felice di continuare a fare i miei spettacoli, le serate e i tour. Quest’anno, per esempio, ho portato in giro Super Hit 80, uno spettacolo dedicato agli anni Ottanta che mi ha dato grandi soddisfazioni. Sono contento del percorso che sto facendo”.

Durante quello stop forzato ha scoperto qualcosa che prima considerava di poco conto o scontato e che, da quel momento, ha assunto un valore enorme?

“Assolutamente sì. Anche solo uscire per fare una passeggiata oppure prendere la macchina e fare un giro. Prima erano gesti che consideravo scontati. Adesso hanno un valore enorme, perché quando si rimane bloccati in un letto per un anno si comprende che tanti aspetti della quotidianità, prima ritenuti superflui o banali, in realtà contano moltissimo”.

È cambiato anche il rapporto con se stesso?

“Mi voglio più bene. Mi prendo maggiormente cura di me, cerco di stare bene e di lasciarmi scivolare addosso alcuni pensieri. Prima soffrivo perché desideravo essere qualcuno. Oggi non piango più per questo, perché ho pianto per motivi ben più importanti. Quando si finisce in un letto d’ospedale si comprendono molti aspetti della vita”.

Mi permetta la brutalità della domanda: poi si torna alla normalità. Quando succede, non si rischia di lasciare da qualche parte ciò che si è vissuto e di dimenticare l’importanza che, nel frattempo, hanno assunto i piccoli gesti quotidiani? Come fa a rimanere con i piedi per terra?

“No, perché è un trauma talmente grande che non si può dimenticare. Non si dimenticano i giorni trascorsi in ospedale, né quello che è accaduto dopo. Vedevo i miei familiari soffrire perché stavo male. Non sapevo se la terapia avrebbe funzionato e, quindi, neppure se sarei riuscito a sopravvivere alla malattia. Sono esperienze che non possono scomparire dalla mente. Anche nei gesti più semplici porto con me il ricordo di ciò che ho vissuto. Mi dico: ‘Adesso sei qui, ma pensa a quello che hai attraversato e sii grato’. Sento di dover ringraziare qualcuno. Sicuramente i medici, perché senza di loro non sarei qui. E poi credo che ci sia qualcuno lassù che ha fatto in modo che riuscissi a superare tutto questo. Perciò no, è impossibile dimenticare. Può capitare di distrarsi e pensare: ‘Adesso sto bene, non voglio preoccuparmi’. Ma cerco sempre di prestare attenzione. Vivo alla giornata, perché la vita mi ha insegnato che tutto può cambiare all’improvviso. Può accadere a chiunque e in qualsiasi momento. Bisogna godersi ogni istante, senza dimenticare ciò che è stato e il percorso che mi ha portato fino a oggi”.

Spesso chi esce da un periodo segnato da gravi problemi di salute lo racconta attraverso la retorica dell’essere diventato ‘più forte’. Lei è diventato davvero più forte oppure ha imparato soprattutto ad accettare e mostrare le proprie fragilità?

“Sono sicuramente diventato più forte. Allo stesso tempo, però, se prima trattenevo le lacrime, oggi non lo faccio più. Se sento il bisogno di mostrare una fragilità o un momento di debolezza, lo assecondo. Per esempio, non avevo mai pianto davanti agli altri. Mai. Adesso, invece, non mi preoccupo più di mostrarmi anche così”.

È cambiato anche il significato che attribuisce alla parola ‘successo’?

“Sì, è cambiato”.

Che cos’è oggi per lei il successo?

“Essere una persona migliore. Cercare di diventare sempre la versione migliore di me stesso. Mi riconosco, però, anche una grande forza, perché ho superato difficoltà enormi. Pensavo di non farcela. In ospedale temevo di impazzire. Anche la malattia aveva effetti sulla mia mente: a volte avevo delle allucinazioni e non riuscivo più a distinguere la realtà dall’immaginazione. Alcune notti mi svegliavo e pensavo: ‘È successo davvero a me? Non è possibile, dev’essere un incubo’. Per questo mi riconosco di essere stato forte. Ho attraversato momenti in cui temevo seriamente di perdere il contatto con la realtà, ma sono riuscito a superarli. Anzi, continuo ancora oggi a superarli. Ho avuto anche un supporto psicologico, perché elaborare esperienze del genere non è stato semplice. Mi riconosco la forza di essere arrivato molto vicino a un limite che mi spaventava profondamente senza oltrepassarlo. L’ho visto, quel confine, ma sono riuscito a tornare indietro”.

Che cosa ha provato la prima volta che è tornato a cantare e ha risentito davvero la sua voce?

“È stato bellissimo. All’inizio avevo difficoltà anche a cantare. Ero rimasto fermo a lungo e avevo ancora diverse fragilità fisiche, quindi, quando provavo, non riuscivo a sostenere lo sforzo. Il mio corpo non era ancora pronto. Poi, poco alla volta, ho ripreso. Da quest’anno sono tornato a cantare sui palchi. Per tre anni non ero stato nelle condizioni di farlo. Quando, dopo tutto quel tempo, mi sono rivisto su un palco, ho pensato: ‘Sono rinato’. Per me è stato l’inizio di una seconda vita”.

Oggi è rinato anche fisicamente. Sta lavorando molto sul suo corpo. Che cosa c’è dietro questa attenzione?

“Anche prima della malattia mi prendevo cura di me e andavo in palestra. Quando, in ospedale, mi sono guardato allo specchio, però, ho visto un corpo completamente trasformato. Ero arrivato a pesare 43 chili. Ho attraversato un periodo molto difficile, perché ero abituato a vedermi in un modo e, improvvisamente, davanti allo specchio appariva una persona completamente diversa. Non mi riconoscevo più. Poi è subentrata la voglia di rivalsa. Mi dicevo: ‘Non è possibile. Non posso rimanere così. Quello che vedo allo specchio non posso essere io’. Appena i medici mi hanno dato il permesso, ho ricominciato ad allenarmi, naturalmente con la dovuta moderazione. Ho cercato di sfidare l’immagine che vedevo riflessa e di recuperare gradualmente la mia forma fisica. Sono servite soprattutto forza di volontà e costanza, insieme al desiderio di tornare a riconoscermi nello specchio”.

Oggi chi è la persona che vede riflessa nello specchio?

“È una persona nuova. Una persona che ce l’ha fatta e che può ancora migliorare, perché non si finisce mai di farlo. Non si arriva a un punto in cui si può dire: ‘Siamo perfetti’. Se penso a com’ero e a come sono oggi, però, sono soddisfatto. Sono contento e finalmente mi vedo bene. Mi ci è voluto circa un anno e mezzo per recuperare. Sono passato da 44 a 75 chili. Adesso sto bene e sono tornato a riconoscermi”.

Da qui il desiderio di mostrarlo sui social?

“Il mio corpo ha assunto un valore diverso, perché è un corpo che, con il tempo, si è risvegliato. Visto che la vita non è stata particolarmente clemente con Pasqualino, adesso Pasqualino si è ripreso ciò che sentiva di aver perso e non ha paura di mostrarlo. Perché dovrei nasconderlo? Anche se poi capita che le mie foto vengano segnalate, bloccate o rimosse. Ho ricevuto anche qualche ramanzina dagli addetti ai lavori. Mi hanno detto: ‘Un cantante che si mostra così, in mutande, è poco professionale’. Ma non vedo quale sia il problema. Secondo alcuni, comportandomi in questo modo risulterei poco professionale, perché un cantante dovrebbe mostrare la propria arte anziché il proprio corpo, altrimenti rischia di non essere preso sul serio. Non sono d’accordo. Un cantante comunica attraverso la voce, certamente, ma anche attraverso il corpo e l’immagine”.

A quel punto si potrebbe anche rispondere: fatemi cantare di più.

“Datemi maggiori possibilità di esprimermi artisticamente e, magari, sentirò meno il bisogno di farlo attraverso il corpo. Ma visto che devo compensare… (sorride, ndr)”.

Come reagisce alle critiche chi come lei ha fama di essere permaloso?

“Ormai non me la prendo più. Anzi, rispondo a tono, ma preferisco farlo con ironia. Quando qualcuno mi critica o scrive commenti provocatori, spesso scherzo proprio con chi sta cercando di prendermi in giro. E noto che, dopo una risposta del genere, molte volte non insiste. Probabilmente si aspettano una reazione esagerata. Oggi, invece, non reagisco più in quel modo. Prima mi arrabbiavo, rispondevo male e bloccavo le persone. Adesso non sento neppure più il bisogno di bloccare gli hater. Rimangono spiazzati perché probabilmente si aspettano una reazione diversa”.

Da professionista e da cantante, qual è stata la critica più ingiusta che ha ricevuto, quella nella quale proprio non si riconosceva?

“Quando mi dicevano che ero anonimo, che non avevo personalità, che la mia voce non fosse riconoscibile e che fossi uno dei tanti. Queste critiche mi ferivano molto, perché non mi ci sono mai riconosciuto. Non credo di essere anonimo né di avere una vocalità priva di identità. Altrimenti, probabilmente, non sarei arrivato terzo ad Amici”.

Quando oggi sente la parola ‘futuro’, che cosa le viene in mente?

“Mi vengono in mente molti aspetti, a cominciare dalla salute. Spero in un futuro in cui non debba più affrontare problemi e non si ripresenti ciò che mi è accaduto. Sono sottoposto a controlli frequenti. Ogni quattro mesi devo tornare in ospedale per un check-up generale perché, negli anni, ho avuto delle recidive e i medici preferiscono continuare a monitorare la situazione. Il primo pensiero rivolto al futuro, quindi, riguarda la salute. Spero di stare bene e di non dover affrontare nuovamente quello che ho vissuto. Per il resto, non sento più il bisogno di fare grandi programmi. Non penso continuamente a ciò che farò domani o tra qualche anno”.

Come si pianifica una vita quando sul futuro rimane una spada di Damocle?

“Si vive giorno per giorno. Non faccio programmi a lungo termine. Preferisco concentrarmi su progetti più vicini, che possano nascere, svilupparsi e concludersi senza necessariamente dover durare per sempre. Cerco di godermi anche le piccole esperienze, indipendentemente dalla loro durata. Per esempio, ho conseguito una specializzazione come docente di sostegno e ho presentato domanda per lavorare nelle scuole, perché mi piacerebbe prendermi cura di ragazzi che hanno bisogno di aiuto. Ci sono giovani che affrontano situazioni psicologiche e condizioni molto complesse, tra cui l’autismo. È un ambito al quale sono particolarmente sensibile anche per una ragione personale: mio nipote, il figlio di mio fratello, è nato con problemi psicologici e motori. Per questo comprendo da vicino alcune delle difficoltà che una famiglia può trovarsi ad affrontare. Spero che un giorno arrivi la possibilità di lavorare in questo campo. Nel frattempo continuerò a coltivare la passione per il canto e a portare avanti i miei progetti. Se dovesse presentarsi un’altra grande occasione, naturalmente la accoglierei con piacere. Ma sarebbe qualcosa in più. Non la considero più una priorità. Oggi il mio sogno non è “sfondare”, ma realizzarmi attraverso ciò che faccio, anche attraverso i traguardi più piccoli. Se poi arriverà una grande opportunità, la coglierò. Ma senza trasformarla in un pensiero fisso, senza farne un’ossessione. Altrimenti si rischia di continuare a stare male, inseguendo continuamente qualcosa senza riuscire mai a sentirsi appagati”.

Le piacerebbe poter essere d’aiuto a ragazzi che hanno bisogno di sostegno. Nella sua vita, invece, chi è stato d’aiuto a lei?

“La mia famiglia, mia mamma, mia sorella e la musica. Le mie tre muse: mia mamma, mia sorella e la musica”.

È felice oggi, Pasqualino?

“Sono sereno. Sono sereno e felice di aver superato quella difficoltà. Non vorrei essere ripetitivo, ma per me significa moltissimo. Sono felicissimo di essere ancora qui. Per questo posso dire di essere sereno. La felicità, però, credo sia una condizione difficile da raggiungere pienamente. Se essere felici significa non sentire la mancanza di nulla e avere tutto ciò che si desidera, chi può dirsi felice a trecentosessanta gradi? Secondo me, nessuno. Perciò sì, sono sereno”.

Se quel bambino che lasciava la Germania incontrasse il Paky di oggi, di che cosa rimarrebbe stupito?

“Mi guarderebbe e direbbe: ‘Accidenti, come sei diventato. Complimenti’. E poi, probabilmente, aggiungerebbe: ‘Bravo’. Le pare poco? Sarebbe già un bel complimento”.