Passaggi abusivi ai turisti fuori dall'aeroporto di Catania, denunciato un uomo di 31 anni senza licenza

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Una denuncia per esercizio abusivo di professione nei pressi dell’aeroporto internazionale di Catania, dove un uomo è stato sorpreso mentre offriva un servizio di trasporto non autorizzato a turisti stranieri. L’intervento è stato coordinato dalla Polizia di Stato per garantire il rispetto delle normative sui trasporti pubblici.

Controlli mirati contro il trasporto abusivo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’area antistante agli arrivi dell’aeroporto “Vincenzo Bellini”. Gli agenti della Polizia di Frontiera, insieme ai colleghi della Polizia Locale del Comune di Catania, hanno effettuato una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno dei servizi di trasporto abusivi, sempre più diffusi nelle zone ad alta affluenza turistica.

L’intervento degli agenti e la scoperta del trasporto irregolare

Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato un uomo fuori da un’auto con il motore acceso. Il soggetto, un cittadino catanese di 31 anni, stava avvicinando due turisti stranieri, proponendo loro un passaggio verso il centro cittadino. Gli agenti sono subito intervenuti per sottoporre l’uomo a controllo, con l’obiettivo di verificare il possesso delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di trasporto pubblico non di linea.

Denuncia per esercizio abusivo di professione

Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti previsti, è emerso che il 31enne era sprovvisto di licenza. Per questo motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio abusivo di professione. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato, che vale fino a una eventuale condanna definitiva.

IPA