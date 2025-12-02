Passaggio al Bosco infiamma Più Libri Più Liberi, scrittori contro l'editore di Casaggì vicino a FdI

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’edizione 2025 di Più Libri Più Liberi non è ancora iniziata, ma è già stata travolta dalle critiche. Il motivo è la presenza dell’editore Passaggio al Bosco, di esplicita natura di estrema destra. A muovere le polemiche è il fatto che l’Aie, l’Associazione di categoria degli editori, non ne abbia impedito la partecipazione. Diversi editori e autori, tra i quali Zerocalcare, Barbero e Scurati, hanno firmato un appello contro l’editore definito fascista per la vicinanza con Casaggì e il suo catalogo.

Nuova polemica a Più Libri Più Liberi 2025

Il 4 dicembre inizia la Fiera nazionale delle piccole e medie case editrici, più nota come Più Libri Più Liberi, e anche quest’anno non mancano polemiche. Dopo le proteste per la presenza di Leonardo Caffo, scrittore condannato per violenza nei confronti dell’ex compagna, il 2025 è l’anno di una casa editrice di estrema destra. Questa segna anche l’ultima edizione curata da Chiara Valerio, che dovrebbe finire il suo mandato triennale nella bufera.

Sono diversi i nomi di autori e case editrici che stanno criticando la presenza dell’editore Passaggio al Bosco. Questo infatti è stato definito “fascista”. È il catalogo, scrivono, a parlare di estremismo e razzismo, con libri di Benito Mussolini, diari e memorie di membri delle SS, testi antisemiti e neonazisti.

ANSA Più Libri più Liberi

Per l’Aie, l’Associazione degli editori, la polemica è insensata e la presenza dell’editore fiorentino è confermata. Dopotutto ha pagato la quota per lo stand e sottoscritto il contratto.

La lettera contro la presenza di Passaggio al Bosco

La presenza di Passaggio al Bosco non è passata inosservata e, a fine novembre, è scoppiata la polemica. È stato l’ex deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano a raccontare la presenza della casa editrice di stampo neofascista all’interno della fiera. Immediata la risposta da parte di una serie di personaggi, autori ed editori, contro la casa editrice. Questi infatti si dicono preoccupati perché l’editore, attraverso il proprio catalogo, fa “apologia neofascista”.

Scrivono così una lettera, firmata da autori come Alessandro Barbero, Christian Raimo, Antonio Scurati, Zerocalcare, Anna Foa e Domenico Starnone, nella quale non solo si esprime la sorpresa di trovare la casa editrice nata nel 2017 alla fiera, ma che appunto sia stata permessa la sua partecipazione alla luce del catalogo della stessa, che è “in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita”.

Secondo chi ha firmato la lettera, il catalogo non tratta testi di studio o indagini su determinati fenomeni o periodi storici, ma è un vero e proprio progetto apologetico che dipinge la violenza dei fascismi come un’esperienza eroica.

La risposta di Passaggio al Bosco

Passaggio al Bosco da parte sua ha dichiarato che “le fiere librarie non sono party” e che non si viene invitati, ma partecipa chi ha sottoscritto un regolare contratto. La sua partecipazione deriva da questo, ovvero dall’aver inviato in tempo la domanda di partecipazione e dall’aver pagato lo stand per essere sul posto.

Inoltre, si rivolge direttamente a Fiano, accusandolo di basare le proprie ragioni su quello che ha letto in articoli presenti in rete e che questi sono già oggetto di querela, perché rientrerebbero nel classico schema della reductio ad hitlerum (non è latino, ma una frase che vuole emularlo in chiave ironica e che viene usata in contrapposizione a chi, per squalificare il proprio interlocutore, lo paragona ad Adolf Hitler o al partito nazista).

Cos’è Casaggì

L’editore viene infatti criticato non solo per il catalogo che presenta figure comunque controverse come quella di Martin Sellner e Léon Degrelle, ma anche per la sua vicinanza alla politica di estrema destra.

Come spiega Valerio Renzi (autore di Fascismo mainstream) nel suo articolo per Il Manifesto, Passaggio al Bosco sarebbe un’emanazione del gruppo di destra Casaggì di Firenze, a sua volta vicino alle strutture giovanili di Fratelli d’Italia e tra i protagonisti del progetto KulturaEuropa, centro studi condiviso con CasaPound e altri nomi storici del fascismo italiano.

Sarebbero stati proprio quelli di Casaggì a fondare Azione Studentesca, cioè la giovanile di Fratelli d’Italia, che nel 2023 fu protagonista dell’aggressione al liceo Michelangelo di Firenze.

La replica dell’Aie

Nello specifico, il presidente dell’Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, ha voluto rispondere con una nota all’appello pubblico di molti autori ed editori che contestano la presenza della casa editrice di estrema destra. Cipolletta ha spiegato che Passaggio al Bosco ha tutti i requisiti per essere ammesso.

L’editore avrebbe infatti sottoscritto il contratto nel quale si esplicita l’impegno ad aderire ai valori espressi nella Costituzione italiana. Così Cipolletta apre al dialogo e alla discussione all’interno della fiera, perché le critiche arrivate non possono essere ignorate, ma dall’altra non nega la partecipazione all’editore.

Dichiara infatti che con la firma del contratto, Passaggio al Bosco ha dichiarato di riconoscere i valori espressi nella Costituzione e che “saranno i lettori a valutare quei libri, così come spetterà alla magistratura vigilare e verificare sulla liceità delle azioni e sulla opportunità della presenza di questi testi in un Paese come il nostro, dove vige il divieto di apologia del fascismo”. In altre parole rimanda a Passaggio al Bosco la responsabilità, come quella di tutti gli altri espositori, della corrispondenza tra quanto dichiarato nel contratto che ha firmato e quanto raccontano i libri che porta in fiera.

Allo stesso tempo Aie dichiara in questa nota che si sono sempre espressi contro ogni atto di censura e contro ogni attentato alla libertà di espressione: “Difendiamo il diritto di tutti gli autori e di tutti gli editori a esprimere le proprie opinioni e lo facciamo prima di entrare nel merito di quali siano queste opinioni”. La fiera, quindi, resterà un luogo plurale e aperto a tutte le idee, “anche a quelle che non ci piacciono”.