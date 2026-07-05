Passante accoltellato a Milano, Lamin Saidilly sconvolge tutti: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ventiduenne Lamin Saidilly è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con venti coltellate un passante di 55 anni all’esterno di un bar a San Siro. Il giovane ha scioccato gli investigatori dichiarando di essersi divertito e di voler ripetere l’azione non appena sarà scarcerato. Intanto, la Procura indaga su un simile precedente avvenuto in Inghilterra e valuta la salute mentale dell’indagato.

L’aggressione nel quartiere San Siro a Milano

Sono sconvolti gli abitanti del quartiere San Siro di Milano, dove il ventiduenne Lamin Saidilly ha accoltellato un passante di 55 anni scelto a caso. L’aggressore, nato a Conegliano Veneto da genitori originari del Gambia, si è avvicinato alla vittima alle spalle mentre si trovava davanti ai tavolini di un bar in via Paravia insieme all’anziano padre.

Con il volto coperto da uno scaldacollo e dal cappuccio di una felpa, il giovane ha sferrato venti fendenti diretti a zone vitali quali testa, collo, torace e addome.

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L’azione è stata interrotta solo grazie al tempestivo intervento del padre del ferito e di due muratori egiziani, che sono riusciti a immobilizzare l’attentatore a terra fino all’arrivo della polizia. La vittima si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda con un polmone collassato e il fegato compromesso.

Lo shock per le parole di Lamin Saidilly dopo l’arresto

A rendere ancora più inquietante quanto accaduto sono state le prime dichiarazioni rilasciate dal giovane dopo il fermo. Agli agenti delle Forze dell’Ordine che lo stavano trattenendo, Lamin Saidilly ha confessato senza mostrare alcun pentimento: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio“.

Di fronte a queste affermazioni, il pubblico ministero Elio Ramondini ha formulato l’accusa di tentato omicidio aggravato e ha trasmesso al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida dell’arresto.

Nelle tasche del ragazzo sono stati rinvenuti alcuni biglietti motivazionali scritti in lingua inglese, mentre la Digos ha avviato accertamenti per verificare un eventuale percorso di radicalizzazione ideologica, pista che tuttavia al momento rimarrebbe esclusa a favore dell’ipotesi di un grave e profondo disturbo psichiatrico.

La disperazione del padre

Le indagini della Polizia di Milano si stanno concentrando anche sul passato recente del ventiduenne, che si era allontanato dalla casa paterna lo scorso 23 giugno facendo perdere le proprie tracce prima di registrarsi in tre diverse strutture alberghiere milanesi.

Gli inquirenti stanno collaborando con le autorità britanniche per far luce su un precedente episodio avvenuto nel novembre 2023 nei sobborghi di Leeds, in Inghilterra, dove un giovane fu accoltellato quasi a morte durante una rapina con modalità sovrapponibili.

Il padre dell’indagato, un vigilante ed ex delegato sindacale stimato a Conegliano, ha espresso profondo dolore per l’accaduto difendendo la condotta abituale del figlio tra le mura domestiche: “Finché stava con me si è sempre comportato bene, voglio chiedere scusa alla persona che è stata aggredita”.