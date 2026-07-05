Passante accoltellato da Lamin Saidilly, il racconto del papà che attacca Sala: "Questa è la sua Milano"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Parla il padre del 55enne accoltellato in strada a Milano. Costantino è stato raggiunto dai giornalisti fuori dall’ospedale dove il figlio è ricoverato in gravi condizioni. “È successo tutto all’improvviso”, dichiara. Poi il racconto attimo per attimo di quanto è accaduto e la sua reazione. Il 78enne infatti si è scagliato contro l’aggressore e insieme a due operai egiziani è riuscito a fermare Lamin Saidilly. “Questa è la Milano della giunta Sala”, accusa.

Il racconto dell’aggressione a Milano

Parla il padre di Gerardo, l’uomo aggredito da un 22enne a Milano. Ha 78 anni Costantino, che insieme ai due operai è riuscito a fermare Lamin Saidilly mentre continuava ad accoltellare suo figlio.

“È successo tutto all’improvviso – dice l’uomo – non riesco ancora a capacitarmene”. Ha ancora i pantaloni sporchi del sangue del figlio, aggredito senza un motivo. Racconta che erano le sette e trenta del mattino e con il figlio stavano prendendo un caffè seduti ai tavoli fuori dal bar sotto casa. Un luogo che conoscevano bene, dove si sentivano al sicuro.

“Mi stava dicendo che aveva comprato una camicia che poi si era rivelata essere troppo stretta, aveva gettato lo scontrino e non poteva cambiarla”, ripercorre gli ultimi attimi di tranquillità.

Incappucciato e armato

Non fa in tempo a finire la frase “prendila tu” che l’aggressore inizia a colpire il figlio. Lo ha aggredito alle spalle, bloccandolo per il collo.

Con un coltello, racconta Costantino, ha iniziato a ferirlo ovunque. “Sono scattato in piedi, l’ho preso per il collo e l’ho spinto. Siamo caduti tutti e tre”, spiega la dinamica.

Mentre il 78enne gli bloccava la testa, dice di aver sentito delle boccette di medicinali nella sua tasca. “Sembrava in stato di alterazione”.

Accusa: “È la Milano di Sala”

Costantino è un padre disperato, come anche la moglie, Iolanda, che dice di non avere più lacrime.

Su Milano dice: “È uno schifo e una vergogna che in questa città si possa andare in giro armati e aggredire uno sconosciuto mentre sta prendendo un caffè con suo padre”.

Non è un riferimento alla nazionalità del giovane aggressore (anche perché l’uomo è stato aiutato da due operai egiziani) ma a una sorta di impunità che esisterebbe in città. “Questa è la Milano della giunta Sala”, conclude.