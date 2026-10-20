Passeggera di Ita Airways morta in pista dopo il malore in aereo sul volo Parigi-Roma deviato a Zurigo 

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dramma sul volo Parigi-Roma di Ita Airways. L’aereo è stato deviato su Zurigo dopo che una passeggera, una donna australiana di 61 anni, si è sentita male. Immediati i soccorsi dopo l’atterraggio di emergenza, ma per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta in pista.

Malore sul volo Parigi-Roma di Ita Airways

Atterraggio d’emergenza a Zurigo per il volo Parigi-Roma di ieri sera, 19 ottobre, di Ita Airways.

A causare la deviazione il malore accusato durante il volo da una passeggera, una donna australiana di 61 anni.

ANSA

La donna purtroppo non ce l’ha fatta, è morta poco dopo l’atterraggio nonostante i soccorsi dei medici. Lo riporta Repubblica.

Passeggera morta dopo l’atterraggio d’emergenza a Zurigo

La passeggera si è sentita male quando il volo AZ325 di Ita diretto a Roma stava volando sopra la Svizzera.

L’equipaggio ha subito attivato le procedure d’emergenza, a prestare i primi soccorsi alla donna due medici che si trovavano a bordo.

Il comandante ha quindi deviato la rotta per un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Zurigo. Quando l’aereo è atterrato, ad attenderlo c’erano già l’ambulanza e i medici.

La passeggera è stata portata fuori in barella per il trasporto d’urgenza all’ospedale, ma non c’è stato nulla da fare: è deceduta quando era ancora sulla pista.

L’aereo è poi ripartito, arrivando a tarda sera all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Il racconto di un passeggero

Uno dei passeggeri ha raccontato a Repubblica quei drammatici momenti: “All’improvviso ho sentito delle urla strazianti a bordo, credo del marito”.

Quindi gli assistenti di volo “si sono precipitati per soccorrere questa povera donna in difficoltà”.

Dopo la tragedia il comandante del volo “non ha fatto cenno alla morte. Si è semplicemente raccomandato di non diffondere sui social eventuali foto delle persone coinvolte, per rispetto”.

“Era commosso – ha aggiunto il passeggero – ha spiegato di non aver mai vissuto un’esperienza del genere”.