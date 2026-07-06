Passeggero del volo Mykonos-Napoli fatto scendere dall'aereo, polizia lo trattiene: l'avviso del comandante

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Momenti di tensione sul volo Mykonos-Napoli, dove alcuni passeggeri molesti sono stati redarguiti direttamente dal comandante. Un passeggero particolarmente agitato è stato fatto scendere. Gli altri componenti della comitiva sono stati avvertiti: il comandante gli ha intimato di calmarsi, o avrebbero trovato la polizia ad attenderli una volta scesi dall’aereo.

Cosa è successo sul volo Mykonos-Napoli

I fatti si sono verificati mercoledì 1 luglio sulla pista dell’aeroporto di Napoli, sul volo V7 1610 diretto sull’isola greca.

Tutto sarebbe nato, secondo la ricostruzione pubblicata su Sky Tg24, dal comportamento di un passeggero seduto nelle file corrispondenti all’uscita di emergenza.

Il personale di bordo gli avrebbe chiesto di spostare il bagaglio a mano per lasciare libera l’area, come previsto dalle norme di sicurezza.

Ma il giovane si sarebbe rifiutato di collaborare. E al richiamo degli assistenti di volo avrebbe risposto con aggressioni verbali e insulti di varia natura. Informato della situazione, il comandante ha immediatamente interrotto le procedure di decollo, riportando l’aereo nell’area di sosta.

Il video è virale

Il video girato da un passeggero è immediatamente divenuto virale. Hanno ricevuto, in particolare, molte reazioni le versioni ricondivise dalla giornalista Azzurra Barbuto e dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha ripreso la versione di Barbuto.

“Voi ridete, noi piangiamo”, si sente dire a una assistente di volo rivolgendosi ad alcuni membri del gruppo, come si vede nel video. Infine il comandante ha preso il microfono per rivolgersi ai passeggeri.

“Uno è sceso, ora a chi tocca?”, ha domandato il comandante dell’aereo. “Le regole vanno rispettate nella maniera più assoluta, in quanto a bordo di un aeroplano ci si ritrova in uno spazio limitato con tante persone. Per cui, se c’è qualcuno che lo vuole seguire è libero di farlo, ma chi sta a bordo – mi rivolgo al suo gruppo – basta, siete avvisati“.

“Differentemente, una sola parola in più e trovate la polizia ad aspettarvi a Napoli. Ho la vostra parola? Bene, possiamo continuare”.

La nota della Uil

Sul caso si è espresso anche il sindacato Uil, con una nota: “Solo il tempestivo intervento del personale ha garantito l’incolumità dei passeggeri, pur subendo forti tensioni e un pesante ritardo operativo. Il fenomeno dei ‘passeggeri unruly’ è in aumento e non è più tollerabile”.

La conclusione della nota: “L’ordinamento italiano punisce severamente tali condotte: l’art. 1095 del Codice della Navigazione sanziona l’inosservanza degli ordini del Comandante, configurando precise responsabilità penali“.

Di recente, anche un’altra notizia che riguarda il mondo degli aerei ha ricevuto attenzione: quella relativa alla chiusura dell’aeroporto di Catania per la ripresa dell’attività vulcanica dell’Etna.