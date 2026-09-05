Passeggero immobilizzato con nastro adesivo su un volo American Airlines, voleva mordere due persone

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Momenti di tensione su un volo American Airlines partito da Dallas e diretto a Newark. Un passeggero ha iniziato a dare in escandescenze durante il viaggio, costringendo l’equipaggio e alcuni viaggiatori a intervenire per bloccarlo L’uomo è stato immobilizzato al sedile con fascette di plastica e nastro adesivo, dopo che la situazione era passata dagli insulti alla violenza fisica. Il volo è stato poi deviato su Baltimora, dove la polizia è salita a bordo e ha arrestato il passeggero.

Passeggero immobilizzato su un volo American Airlines, cosa ha fatto

Il passeggero è stato identificato come Arthur Lundeen, 67 anni, originario dell’Arizona.

Come riporta la CNN, secondo il racconto di alcuni testimoni, l’uomo si trovava nella sezione di prima classe quando ha iniziato ad assumere un comportamento aggressivo.

“Il tizio seduto due file dietro di noi ha iniziato ad assumere un atteggiamento aggressivo”, ha spiegato altro passeggero.

Secondo la testimonianza, l’uomo avrebbe rivolto commenti denigratori al personale di bordo e agli altri passeggeri, usando insulti razzisti, espressioni volgari e frasi offensive nei confronti di alcune donne sedute vicino a lui.

L’intervento dei passeggeri

Quando la situazione è degenerata, alcuni passeggeri sono intervenuti per aiutare gli assistenti di volo.

Secondo il racconto dei testimoni, l’uomo avrebbe colpito il passeggero seduto accanto a lui e poi una donna che aveva provato a intervenire.

A quel punto, l’equipaggio ha fornito fascette per bloccare i polsi del passeggero.

L’uomo avrebbe continuato a opporsi e avrebbe anche morso due persone che cercavano di immobilizzarlo.

Per questo motivo è stato usato anche del nastro adesivo.

L’atterraggio d’emergenza a Baltimora

Dopo l’intervento a bordo, l’aereo è stato dirottato verso il Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport, nel Maryland.

Per circa 15 minuti, uno dei passeggeri rimasti coinvolti nell’intervento ha continuato a sorvegliare l’uomo immobilizzato fino all’atterraggio.

Una volta a terra, gli agenti della Maryland Transportation Authority Police sono saliti a bordo e hanno preso in consegna il passeggero.

L’uomo è stato incriminato per condotta molesta e aggressione.

La posizione di American Airlines

American Airlines ha diffuso una nota dopo l’episodio, sottolineando che “la sicurezza dei clienti e dei membri del team è la nostra massima priorità” e che la compagnia “non tollera la violenza”.

La società ha ringraziato il personale di bordo per la professionalità e i passeggeri per la comprensione durante la gestione dell’emergenza.

Nastro adesivo e fascette flessibili sono presenti su molti aerei commerciali e possono essere utilizzati in caso di passeggeri violenti o pericolosi, quando è necessario contenerli fino all’intervento delle autorità.

I casi di passeggeri molesti

Secondo i dati della FAA citati dalla CNN, quest’anno sono stati segnalati oltre 1.160 episodi con passeggeri indisciplinati.

Oltre alle possibili conseguenze penali, l’agenzia statunitense può imporre multe superiori a 43.000 dollari contro chi aggredisce, minaccia, intimidisce o interferisce con il lavoro dell’equipaggio.

Un caso simile era avvenuto nel 2024, quando un passeggero che aveva cercato di aprire una porta durante un volo da Milwaukee a Dallas aveva ferito un assistente di volo

Anche in quel caso era stato immobilizzato al sedile con nastro adesivo.