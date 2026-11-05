Passeggero molesto sul treno per Venezia Mestre, i poliziotti lo fermano e lui li aggredisce: ci sono feriti
Aggressione agli agenti della Polizia Ferroviaria allo scalo di Venezia Mestre: arresto convalidato e domiciliari per un 28enne.
Un ragazzo di 28 anni è finito in manette con le accuse di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in seguito a un’aggressione ai danni degli agenti della Polizia Ferroviaria. I poliziotti sono intervenuti presso la stazione di Venezia Mestre a causa della presenza di un passeggero molesto a bordo di un convoglio giunto da Bologna. All’arrivo della Polfer, la situazione è rapidamente degenerata, sfociando nell’aggressione fisica ai danni delle forze dell’ordine prima del definitivo blocco del giovane.
L’intervento sul treno a Venezia Mestre
Gli agenti in servizio di vigilanza sono intervenuti all’arrivo del Regionale Veloce da Bologna e hanno individuato il passeggero.
L’uomo è apparso in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di alcolici. Invitato a scendere dal convoglio, si è mostrato poco collaborativo e ha iniziato a insultare e aggredire i poliziotti, colpendone uno con un pugno.
La colluttazione con i poliziotti
Gli operatori sono riusciti inizialmente a contenere il giovane, che però ha ripreso ad attaccarli e ha colpito un altro agente al torace con una testata.
Mentre cercavano di immobilizzarlo, ormai fuori controllo, è nata una colluttazione. I poliziotti hanno riportato lesioni e sono stati accompagnati all’ospedale per le cure.
L’arresto e la condanna
L’uomo, già gravato da precedenti penali e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Stazione dei Carabinieri di Bibione, è stato arrestato.
Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato e il 28enne è stato condannato agli arresti domiciliari per un anno e 8 mesi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.