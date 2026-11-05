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Un ragazzo di 28 anni è finito in manette con le accuse di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in seguito a un’aggressione ai danni degli agenti della Polizia Ferroviaria. I poliziotti sono intervenuti presso la stazione di Venezia Mestre a causa della presenza di un passeggero molesto a bordo di un convoglio giunto da Bologna. All’arrivo della Polfer, la situazione è rapidamente degenerata, sfociando nell’aggressione fisica ai danni delle forze dell’ordine prima del definitivo blocco del giovane.

L’intervento sul treno a Venezia Mestre

Gli agenti in servizio di vigilanza sono intervenuti all’arrivo del Regionale Veloce da Bologna e hanno individuato il passeggero.

L’uomo è apparso in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di alcolici. Invitato a scendere dal convoglio, si è mostrato poco collaborativo e ha iniziato a insultare e aggredire i poliziotti, colpendone uno con un pugno.

La colluttazione con i poliziotti

Gli operatori sono riusciti inizialmente a contenere il giovane, che però ha ripreso ad attaccarli e ha colpito un altro agente al torace con una testata.

Mentre cercavano di immobilizzarlo, ormai fuori controllo, è nata una colluttazione. I poliziotti hanno riportato lesioni e sono stati accompagnati all’ospedale per le cure.

L’arresto e la condanna

L’uomo, già gravato da precedenti penali e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Stazione dei Carabinieri di Bibione, è stato arrestato.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato e il 28enne è stato condannato agli arresti domiciliari per un anno e 8 mesi.

IPA