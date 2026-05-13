Passeggero morto sulla nave da crociera a Bordeaux, esclusi Norovirus e Hantavirus: 1700 persone in quarantena

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una nave da crociera giunta a Bordeaux da Brest nella serata di martedì 12 maggio è rimasta ferma dopo che un passeggero di 90 anni è morto. Al momento vengono esclusi dalle possibilità Norovirus e Hantavirus, si parla invece di un focolaio di gastroenterite. Nel dubbio, oltre 1700 persone sono state messe in quarantena.

Morto il passeggero di una nave da crociera a Bordeaux

Nella serata di martedì 12 maggio, le autorità sanitarie francesi hanno disposto la quarantena per oltre 1.700 persone a bordo di una nave da crociera attraccata nel porto di Bordeaux. Il provvedimento è scattato in seguito alla segnalazione del decesso di un passeggero di 90 anni e alla contemporanea manifestazione di sintomi gastrointestinali acuti in circa cinquanta persone.

La nave era partita dalle isole Shetland il 6 maggio scorso e aveva effettuato scali a Belfast, Liverpool e Brest prima di giungere in Francia. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il decesso dell’anziano è avvenuto prima dell’arrivo presso il porto bretone, ma il picco dei sintomi tra gli altri passeggeri, prevalentemente di nazionalità britannica e irlandese, è stato registrato l’11 maggio.

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Attualmente, 514 membri dell’equipaggio sono coinvolti nelle procedure di isolamento mentre l’imbarcazione rimane ferma in centro città senza alcuna misura di sicurezza a terra. I turisti sono rimasti confinati a bordo mentre i sanitari eseguivano i primi accertamenti clinici necessari a identificare la natura dell’infezione.

Passeggeri in quarantena, si escludono Norovirus e Hantavirus

Le indagini condotte dai medici dell’Ospedale Universitario di Bordeaux si sono concentrate inizialmente sull’ipotesi di un contagio da Norovirus. I test rapidi eseguiti a bordo hanno dato esito negativo, ma le autorità attendono i risultati di analisi molecolari più approfondite per escludere definitivamente questa pista o quella di un’intossicazione alimentare di massa.

Al momento è escluso qualsiasi legame con l’Hantavirus. La situazione sulla nave a Bordeaux differisce da altri casi recenti come quello avvenuto nei Caraibi, dove un’epidemia di Norovirus è stata accertata dopo l’isolamento di oltre cento persone con vomito e diarrea.

La prefettura locale mantiene alta l’attenzione poiché, nonostante l’assenza di barriere fisiche sulla banchina, ai passeggeri è vietato scendere a terra per evitare potenziali rischi di salute pubblica. Le autorità francesi hanno confermato che la nave avrebbe dovuto proseguire il suo itinerario verso la Spagna, tappa ora sospesa.

Cos’è il Norovirus

L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) definisce i Norovirus come una delle principali cause di gastroenteriti acute non batteriche, appartenenti alla famiglia dei Caliciviridae. Secondo i dati tecnici, questi virus sono estremamente persistenti nell’ambiente e caratterizzati da un’altissima infettività: “Bastano 10 particelle virali per dare vita a un’infezione”.

La trasmissione avviene prevalentemente per via orofecale, tramite aerosol o contatto con superfici contaminate, rendendo le navi da crociera ambienti particolarmente vulnerabili a causa della quantità di persone in spazi confinati.

Il periodo di incubazione stimato è di 12-48 ore, con una durata dei sintomi che varia tra le 12 e le 60 ore. Nonostante la malattia non comporti solitamente conseguenze gravi per i soggetti sani, la disidratazione può rappresentare una complicazione critica per gli anziani.

Per questo motivo, la morte del passeggero novantenne ha spinto le autorità di Bordeaux ad adottare il protocollo di massima cautela, mantenendo l’intera popolazione di bordo in stato di quarantena fiduciaria fino alla completa chiarificazione diagnostica.