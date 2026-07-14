Passeggero risucchiato dal finestrino rotto sul volo Ryanair, salvo grazie alla cintura: "La testa era fuori"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un passeggero di 61 anni è stato quasi risucchiato nel vuoto a causa di un finestrino rotto dai detriti di un motore sul volo Ryanair Salonicco-Memmingen. L’uomo è salvo grazie alla cintura allacciata e alla moglie che lo ha afferrato per le gambe per cinque minuti prima dell’aiuto degli altri passeggeri. Il velivolo è rientrato in emergenza in Grecia.

Il finestrino rotto sul volo Ryanair

Il volo Ryanair FR1879, decollato da Salonicco e diretto a Memmingen venerdì 10 luglio 2026, si è trasformato in un incubo a 5.000 metri di altitudine.

Poco dopo il decollo, una pala della turbina del motore destro si è sganciata in volo, colpendo e mandando in frantumi uno dei finestrini della cabina.

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L’improvviso cedimento ha generato una violenta decompressione all’interno dell’abitacolo, facendo scattare le maschere d’ossigeno e seminando il panico tra i passeggeri, mentre i piloti avviavano una rapida discesa d’emergenza controllata.

Il salvataggio del passeggero risucchiato nel vuoto

Seduto proprio accanto alla fessura, il sessantunenne serbo Ljubiša Karović è stato parzialmente spinto all’esterno dall’aria, ritrovandosi con la testa e il busto fuori dal perimetro del Boeing 737.

A salvargli la vita è stata la cintura di sicurezza ancora allacciata e la reazione istintiva della moglie, Svetlana Grković, che lo ha afferrato saldamente per le gambe.

La moglie, come riportato dal Fatto Quotidiano, lo ha trattenuto per cinque lunghissimi minuti prima che altri passeggeri accorressero in suo aiuto per trascinarlo nuovamente dentro l’aereo. Come raccontato dalla donna: “Ho reagito d’istinto e gli ho afferrato le gambe. Ho pensato: se moriamo, moriremo insieme. È stato orribile”.

Le condizioni del passeggero

L’aereo è atterrato in emergenza all’aeroporto “Macedonia” di Salonicco dopo un’ora e 14 minuti di volo. Karović, attualmente ricoverato, ha riportato una grave ferita alla mano, lesioni al collo e ustioni da sfregamento provocate dal flusso d’aria gelida, svenendo più volte per lo choc. Una passeggera incinta è stata trasferita in ospedale in via precauzionale e successivamente dimessa.

Ryanair è intervenuta con una nota ufficiale, pubblicata anche dal Telegraph, che sembra più un tentativo di minimizzare i fatti. La compagnia low-cost ha liquidato l’incidente parlando esclusivamente di un “finestrino passeggeri dislocatosi in volo” e precisando che l’aereo è “atterrato normalmente”, limitandosi ad aggiungere che un solo passeggero ha “richiesto e ricevuto assistenza medica a terra”.

Un forte contrasto rispetto al terrore vissuto in cabina, con le autorità dell’aviazione civile hanno ora aperto un’inchiesta tecnica formale per accertare le cause del cedimento meccanico del propulsore.