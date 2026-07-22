Passeggero risucchiato dal finestrino sul volo Ryanair ha ustioni e lesioni, "se sento un aereo mi agito"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dopo l’incidente sul volo Ryanair partito dalla Grecia e costretto a un atterraggio d’emergenza dopo la rottura di un finestrino, il passeggero serbo Ljubisa Karovic ha raccontato per la prima volta le conseguenze fisiche e psicologiche di quanto accaduto. Il 61enne ha parlato del boato che lo ha svegliato, delle ustioni e delle lesioni riportate ma soprattutto ha spiegato il trauma che ancora lo accompagna. Intanto proseguono gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

Passeggero risucchiato dal finestrino sul volo Ryanair

Dopo essere stato parzialmente risucchiato fuori da un finestrino in volo, Ljubisa Karovic ha raccontato in un’intervista esclusiva al Guardian il trauma che continua a vivere ogni giorno.

L’imprenditore serbo, 61 anni, era seduto al posto 11F sul volo Ryanair FR1879, partito dalla Grecia e diretto in Germania, quando un finestrino si è improvvisamente infranto durante il volo, provocando una rapida depressurizzazione della cabina.

L’uomo è stato sbalzato verso l’esterno con la testa e parte del busto, rimanendo però trattenuto sul sedile dalla cintura di sicurezza.

Il racconto: “Se sento un aereo mi agito”

“Ricordo l’esplosione”, ha raccontato al quotidiano britannico. “È quel rumore che sento ogni volta che chiudo gli occhi per dormire. È il suono che precede il caos“.

Il 61enne spiega di soffrire ancora per le conseguenze psicologiche dell’accaduto: “Se sento un aereo mi agito”, ha detto.

A questo si aggiungono il dolore fisico e le lesioni riportate: il passeggero indossa ancora un collare cervicale e mostra evidenti ustioni e lividi sul braccio destro, che si estendono fino all’ascella e al torace.

“Fortunato a essere vivo”

Karović è stato dimesso dall’ospedale pochi giorni fa, ma i medici gli hanno prescritto almeno sei settimane di immobilizzazione con il collare prima di valutare l’eventuale necessità di un intervento chirurgico.

“Sono fortunato a essere vivo“, ha dichiarato. “Forse è stata la cintura di sicurezza a salvarmi, forse il destino. Ringrazio Dio ogni giorno”, ha aggiunto.

Secondo la ricostruzione fornita dal suo avvocato, durante la perdita di pressione l’uomo avrebbe perso conoscenza quasi subito dopo essere stato risucchiato dal finestrino.

“Per un attimo sono stato cosciente, ma poi non ricordo più nulla finché non mi hanno svegliato: ero coperto di sangue”, ha raccontato ancora Ljubisa Karovic parlando con quotidiano tedesco Bild.

L’uomo ha dichiarato di essere traumatizzato dall’esperienza e di dover affrontare un lungo percorso di recupero.

“Non riesco a uscire, tutto mi dà fastidio, mentalmente sono distrutto, questo ha avuto un impatto enorme sulla mia vita“, ha detto.

La versione dell’avvocato

“È rimasto con la testa e il braccio destro all’esterno dell’aereo, che volava a oltre 600 chilometri orari e a circa 15.000 piedi di quota”, ha spiegato il legale al Guardian. “Ha guardato la morte ed è tornato indietro”, ha raccontato.

Fondamentale, secondo i racconti raccolti dal quotidiano britannico, sarebbe stato l’intervento degli altri passeggeri.

La moglie di Karović, Svetlana, seduta tre file più indietro, ha ricordato di essersi precipitata verso il marito insieme ad altri viaggiatori dopo aver visto le maschere per l’ossigeno cadere dal soffitto e vari oggetti essere risucchiati fuori dalla cabina.

L’indagine sul volo e il risarcimento

Le cause della rottura del finestrino sono ancora oggetto di indagine.

Nel frattempo Karovic afferma di voler chiedere un risarcimento per quanto accaduto e ammette di non riuscire nemmeno a immaginare di salire nuovamente su un aereo dopo anni trascorsi a viaggiare frequentemente per lavoro.

Nel suo racconto al Guardian ha infine rivolto un appello a tutti i passeggeri: “Assicuratevi sempre di indossare la cintura di sicurezza. Non vorrei che nessuno dovesse vivere quello che è successo a me”.