Passeggero risucchiato dal finestrino sul volo Ryanair, la compagnia aerea si oppone a risarcimento milionario

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La compagnia aerea Ryanair si oppone alla richiesta di risarcimento milionario avanzata dal passeggero risucchiato dal finestrino di un volo partito da Salonicco. L’amministratore delegato Michael O’Leary contesta la ricostruzione della vittima, sostenendo che l’uomo non sia mai stato espulso dal velivolo. Il legale del viaggiatore respinge quella lettura e parla di traumi profondi.

Cosa è successo sul volo partito da Salonicco

Come riporta Il Tempo, l’episodio risale al 10 luglio e ha riguardato un collegamento fra la città greca e Monaco di Baviera.

Durante il volo uno degli oblò del Boeing 737 è andato in frantumi, provocando un’improvvisa depressurizzazione della cabina.

Il passeggero seduto accanto a quel finestrino è stato trascinato verso l’apertura e si è salvato soltanto grazie all’intervento degli altri viaggiatori, che lo hanno afferrato e tenuto fermo.

Le immagini di quei momenti hanno fatto il giro del mondo e hanno alimentato per settimane il dibattito sulla sicurezza a bordo.

Il velivolo era comunque riuscito a completare la procedura di emergenza e ad atterrare senza ulteriori conseguenze per le persone a bordo.

La posizione di Ryanair e le parole del ceo

Nei mesi successivi l’uomo ha denunciato traumi psicologici legati alla tragedia sfiorata e ha avviato un’azione per ottenere un indennizzo.

Ryanair ha però scelto di contestare la versione della vittima.

Secondo il numero uno del vettore il viaggiatore è stato risucchiato verso l’apertura, ma non è stato espulso dall’aereo.

Per questo motivo, ha dichiarato, l’uomo “non merita milioni e milioni di risarcimento“.

Nel corso dello stesso intervento il manager ha rivolto parole dure anche alla moglie del passeggero, definendola piuttosto delirante.

La versione del legale e il nodo del risarcimento

Il legale del viaggiatore ha respinto punto per punto la ricostruzione fornita dai vertici della compagnia.

Secondo la difesa il suo assistito ha avuto la testa e il braccio destro trascinati fuori attraverso l’apertura, proprio per effetto della decompressione improvvisa.

Una dinamica che, se confermata, cambierebbe radicalmente la valutazione del danno subito.

Il nodo resta quindi la quantificazione, perché dall’accertamento di quanto accaduto in quei secondi dipende l’entità di un eventuale indennizzo.

Sulla vicenda pesano anche gli accertamenti tecnici sulle cause della rottura dell’oblò, che finora non hanno trovato una spiegazione definitiva.

Resta ora da capire se la controversia si chiuderà davanti a un giudice o attraverso un accordo fra le parti.