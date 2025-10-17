Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti a Torino, dove una coppia è stata aggredita e derubata lungo la riva del Po. I responsabili, tre giovani cittadini egiziani, sono stati fermati dopo una rapida indagine. L’episodio è avvenuto nelle prime ore di domenica, quando le vittime sono state assalite con uno spray urticante e derubate dei loro effetti personali.

L’aggressione lungo il Po

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato portato a termine dalla Squadra Mobile torinese, che ha agito con tempestività dopo aver ricevuto la segnalazione dell’aggressione e della rapina.

Intorno alle 14.30 di domenica, una coppia di amici stava passeggiando lungo la riva del Po, all’altezza di via Sineo, quando è stata avvicinata da tre giovani cittadini egiziani. Dopo aver chiesto una sigaretta, i tre hanno improvvisamente aggredito la coppia utilizzando uno spray urticante. Approfittando della momentanea confusione, sono riusciti a impossessarsi della borsetta della ragazza e dello zaino del ragazzo, dandosi poi alla fuga in direzione di via Balbo.

L’intervento della Squadra Mobile

I poliziotti dei “Falchi” della Squadra Mobile di Torino, raccolte le descrizioni dei sospetti, hanno avviato immediatamente le ricerche nella zona. Dopo un’attenta perlustrazione, hanno individuato il gruppo in Viale dei Partigiani e li hanno seguiti fino a via XX Settembre, dove sono stati fermati.

Il ritrovamento della refurtiva e delle armi

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso ai giovani alcuni documenti sottratti a una delle vittime, che sono stati prontamente restituiti. Inoltre, sono stati rinvenuti un coltello a lama fissa e lo spray urticante utilizzato durante la rapina.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per i tre giovani l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria come misura cautelare.

